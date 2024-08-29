الأحمال الكهربائية تسجل انخفاضا بفارق 1000 ميغاواط عن الحمل الأقصى

(MENAFN
- Al-Anbaa)
دارين العلي
سجلت الأحمال الكهربائية أمس انخفاضا ملحوظــــــا حيث بلغـــــت 16480 ميغاواط بفارق 1000 ميغـــــاواط عن الحمــــل الأقصى الذي سجلتــــه بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر ان انخفاض الأحمال يعود إلى انخفاض درجات الحرارة التي بلغت أمس 46 درجة مئوية، ما سمح للمؤشر بالبقاء في المنطقة الخضراء.
وأكدت المصادر ان استمرار انخفاض درجات الحرارة سيرافقه انخفاض في الاستهلاك، ما سيساهم باستقرار الدرجة ويساعد على مرور موسم الذروة إلى بر الأمان.
وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في منطقتي الدسمة والدعية يبدأ الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت ويستمر 12 ساعة، مشيرة إلى أن هذا الضعف المؤقت بسبب إجراء بعض الأعمال في الشبكة المائيـــة على طريق شــــارع القاهـــرة.
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