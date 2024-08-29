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الأحمال الكهربائية تسجل انخفاضا بفارق 1000 ميغاواط عن الحمل الأقصى

8/29/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
سجلت الأحمال الكهربائية أمس انخفاضا ملحوظــــــا حيث بلغـــــت 16480 ميغاواط بفارق 1000 ميغـــــاواط عن الحمــــل الأقصى الذي سجلتــــه بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر ان انخفاض الأحمال يعود إلى انخفاض درجات الحرارة التي بلغت أمس 46 درجة مئوية، ما سمح للمؤشر بالبقاء في المنطقة الخضراء.
وأكدت المصادر ان استمرار انخفاض درجات الحرارة سيرافقه انخفاض في الاستهلاك، ما سيساهم باستقرار الدرجة ويساعد على مرور موسم الذروة إلى بر الأمان.
وكانت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قد أعلنت أنه سيكون هناك ضعف للمياه العذبة في منطقتي الدسمة والدعية يبدأ الساعة الثامنة مساء يوم غد السبت ويستمر 12 ساعة، مشيرة إلى أن هذا الضعف المؤقت بسبب إجراء بعض الأعمال في الشبكة المائيـــة على طريق شــــارع القاهـــرة.

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