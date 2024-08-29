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ترقب إعلان دفعة ترشيح لتلافي زيادة منتظري التوظيف

8/29/2024 3:08:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن هناك ترقبا لتنسيق ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية، للتوافق على التخصصات المناسبة لسد بقية شواغر خطة الاحتياجات الوظيفية، لتثمر إعلان دفعة ترشيح مواطنين للتوظيف قبيل تسجيل المزيد من الباحثين عن عمل. وكشفت المصادر عن وجود 10100 مواطن منتظر مؤهل للعمل، من بينهم 5800 جامعي في تخصصات الآداب والإعلام واللغة الفرنسية والشريعة والحقوق والقانون والمحاسبة والهندسة المدنية والصناعية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى الدبلومات في تخصصات، مثل الطيران، قوة تصنيع، استكشاف وتطوير، إنتاج وتصدير، ومختبرات وصناعات كيمياء.
وذكرت أنه في حالة تأجيل إعلان دفعة ترشيح حتى الانتهاء من تسجيل 7000 مواطن من الباحثين الجدد سيرتفع عدد المنتظرين إلى 17100 باحث عن وظيفة وبإضافة الـ 1900 مواطن المرفوضين والرافضين للترشيح للتوظيف سيرتفع العدد إلى 19000 مواطن. وأوضحت أن إعلان «الديوان» ترشيح 12964 مواطنا يتضح أن لديه حاليا 2036 درجة وظيفة متبقية من المرحلة الأولى البالغة 15000 وظيفة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
واستبعدت المصادر أن يكون السبب وراء تأجيل إعلان دفعة ترشيح مواطنين، عدم وجود احتياجات وظيفية حاليا من الجهات الحكومية «لجميع التخصصات» خصوصا أن «الديوان» تمكن من استحداث مسميات وظيفية جديدة وأغلب الخريجين وافقوا عليها.
وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر أيضا تأجيل إعلان الدفعة حتى اعتماد الاحتياجات الجديدة في أكتوبر، استنادا إلى قرار إضافة الاحتياجات الوظيفية في أنظمة الديوان خلال شهري أبريل وأكتوبر فقط، لأن هذا معناه إعلان الدفعة بعد رفع الاحتياجات إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية والتدقيق عليها واعتمادها وإبلاغ الجهات الحكومية، وهذا يحتاج إلى ما لا يقل عن شهر، أي في نوفمبر المقبل.

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