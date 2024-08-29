ترقب إعلان دفعة ترشيح لتلافي زيادة منتظري التوظيف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن هناك ترقبا لتنسيق ديوان الخدمة المدنية مع الجهات الحكومية، للتوافق على التخصصات المناسبة لسد بقية شواغر خطة الاحتياجات الوظيفية، لتثمر إعلان دفعة ترشيح مواطنين للتوظيف قبيل تسجيل المزيد من الباحثين عن عمل. وكشفت المصادر عن وجود 10100 مواطن منتظر مؤهل للعمل، من بينهم 5800 جامعي في تخصصات الآداب والإعلام واللغة الفرنسية والشريعة والحقوق والقانون والمحاسبة والهندسة المدنية والصناعية والكيميائية والكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى الدبلومات في تخصصات، مثل الطيران، قوة تصنيع، استكشاف وتطوير، إنتاج وتصدير، ومختبرات وصناعات كيمياء.
وذكرت أنه في حالة تأجيل إعلان دفعة ترشيح حتى الانتهاء من تسجيل 7000 مواطن من الباحثين الجدد سيرتفع عدد المنتظرين إلى 17100 باحث عن وظيفة وبإضافة الـ 1900 مواطن المرفوضين والرافضين للترشيح للتوظيف سيرتفع العدد إلى 19000 مواطن. وأوضحت أن إعلان «الديوان» ترشيح 12964 مواطنا يتضح أن لديه حاليا 2036 درجة وظيفة متبقية من المرحلة الأولى البالغة 15000 وظيفة المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
واستبعدت المصادر أن يكون السبب وراء تأجيل إعلان دفعة ترشيح مواطنين، عدم وجود احتياجات وظيفية حاليا من الجهات الحكومية «لجميع التخصصات» خصوصا أن «الديوان» تمكن من استحداث مسميات وظيفية جديدة وأغلب الخريجين وافقوا عليها.
وفي الوقت نفسه استبعدت المصادر أيضا تأجيل إعلان الدفعة حتى اعتماد الاحتياجات الجديدة في أكتوبر، استنادا إلى قرار إضافة الاحتياجات الوظيفية في أنظمة الديوان خلال شهري أبريل وأكتوبر فقط، لأن هذا معناه إعلان الدفعة بعد رفع الاحتياجات إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية والتدقيق عليها واعتمادها وإبلاغ الجهات الحكومية، وهذا يحتاج إلى ما لا يقل عن شهر، أي في نوفمبر المقبل.
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