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قبول 88 طالبا في البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الإنجليزية

8/29/2024 3:08:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر قبول 88 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الأول 2025/2024 للحاصلين على الثانوية الانجليزية حديثي التخرج.‏

وأكد البدر أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات الخاصة التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة.

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