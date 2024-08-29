قبول 88 طالبا في البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الإنجليزية

وأكد البدر أهمية مراجعة الطلبة والطالبات المقبولين في خطة البعثات الداخلية، للجامعات والكليات الخاصة التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم، لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل، وتسليم شهادة الثانوية الأصلية، كما شدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة.

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