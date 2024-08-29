الكويت وأميركا تبحثان إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

(MENAFN
- Al-Anbaa)
استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وفد الخزانة الأميركية لمناقشة إجراءات الوزارة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنظمات غير الهادفة للربح، حيث استعرض إجراءات تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.
وأكد العجمي حرص الكويت على رقابة تلك المنظمات واتخاذ كل التدابير الوقائية لحمايتها مع ضمان الالتزام بكل التعليمات والتوصيات ذات الصلة، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات في هذا الشأن.
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