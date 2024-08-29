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الكويت وأميركا تبحثان إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

8/29/2024 3:08:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د.خالد العجمي وفد الخزانة الأميركية لمناقشة إجراءات الوزارة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنظمات غير الهادفة للربح، حيث استعرض إجراءات تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.
وأكد العجمي حرص الكويت على رقابة تلك المنظمات واتخاذ كل التدابير الوقائية لحمايتها مع ضمان الالتزام بكل التعليمات والتوصيات ذات الصلة، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات في هذا الشأن.

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