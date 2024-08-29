السفيرة البريطانية 48239 تصريح سفر إلكترونيا للكويتيين بين فبراير ويونيو

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أسامة دياب
قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس إن إطلاق المملكة المتحدة لنظام التصاريح الإلكترونية لسفر المواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعكس رغبتنا في مواصلة تعزيز الروابط التي تدعم علاقاتنا الخاصة مع هذه المنطقة.
وقالت في تصريح صحافي يسعدني أن 48239 مواطنا كويتيا حصلوا على تصريح سفر إلكتروني منذ إطلاقه في فبراير حتى نهاية يونيو، مشيرة إلى ان الإحصائيات أظهرت أن الكويتيين هم ثاني أعلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني، بعد مواطني المملكة العربية السعودية
وقالت ان الأشخاص الحاصلين على تصريح السفر الإلكتروني يتمتعون الآن بالمرونة اللازمة للقيام بزيارات متعددة قصيرة الأجل إلى المملكة المتحدة للسياحة، أو العمل، أو الدراسة، أو العلاج الطبي على مدى فترة عامين.
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