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السفيرة البريطانية 48239 تصريح سفر إلكترونيا للكويتيين بين فبراير ويونيو

8/29/2024 3:08:57 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
‎قالت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس إن إطلاق المملكة المتحدة لنظام التصاريح الإلكترونية لسفر المواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعكس رغبتنا في مواصلة تعزيز الروابط التي تدعم علاقاتنا الخاصة مع هذه المنطقة.
‎وقالت في تصريح صحافي يسعدني أن 48239 مواطنا كويتيا حصلوا على تصريح سفر إلكتروني منذ إطلاقه في فبراير حتى نهاية يونيو، مشيرة إلى ان الإحصائيات أظهرت أن الكويتيين هم ثاني أعلى عدد من دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني، بعد مواطني المملكة العربية السعودية
وقالت ان الأشخاص الحاصلين على تصريح السفر الإلكتروني يتمتعون الآن بالمرونة اللازمة للقيام بزيارات متعددة قصيرة الأجل إلى المملكة المتحدة للسياحة، أو العمل، أو الدراسة، أو العلاج الطبي على مدى فترة عامين.

MENAFN29082024000130011022ID1108616994

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