وزيرة الأشغال كل الإمكانات لاستكمال مبنى T2

(MENAFN
- Al-Anbaa)
المشعان تطوير قطاع الطيران لدوره في دعم النمو الاقتصادي
قالت وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان إن مشروع المطار الجديد (مبنى الركاب الجديد T2) يأتي تأكيدا على الالتزام بتطوير قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي للبلاد والحرص على إنجاز الأعمال والمشاريع والإيمان بأن العمل الجاد يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأضافت المشعان خلال الاجتماع الدوري مع الجهات الحكومية المرتبطة بالمشروع أن (مبنى الركاب الجديد T2) يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية «كويت جديدة 2035» وتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار، وقد تم الإجماع على ضرورة سرعة إنجاز المشروع في المواعيد المحددة وضمن البرنامج الزمني للعقد.
وأكدت حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات والتسهيلات لاستكمال مشروع المطار وفق البرنامج الزمني المقرر، لافتة إلى أن الاهتمام بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد يقع على رأس الأولويات من خلال انتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وأوضحت أن وزارة الأشغال «تعمل وتتعاون بشكل مكثف لضمان الانتهاء من مبنى الركاب الجديد T2 الذي يسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المسافرين وتوسيع قدراتنا لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي».
وشددت الوزيرة المشعان على ضرورة التنسيق لحل المواضيع العالقة وضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع في الموعد المحدد.
وذكرت أنه تمت خلال الاجتماع أيضا مناقشة كتاب «الطيران المدني» رقم 10261/7 وآخر المستجدات من «الطيران المدني» بخصوص شركات الاتصالات، وآخر المستجدات من قبل هذه الإدارة أيضا بخصوص الكتب المرسلة للتنسيق للحزمة (3).
وبينت أن الاجتماع تناول أيضا مناقشة الطرق المؤدية إلى مطار الكويت الدولي، مشددة على ضرورة الانتباه للعوائق المحتملة التي قد تواجه المسافرين أثناء الوصول إلى المطار.
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