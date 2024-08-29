Thursday, 29 August 2024 11:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


10 توصيات لعلاج الاختناق المروري

8/29/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان- محمد الجلاهمة - فرحان الشمري
كشف مصدر أمني عن أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد الثلاثاء بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة مشكلة الاختناق المروري خلص إلى عدة توصيات جار اتخاذ الاجراءات نحو تنفيذها وبما يحدث انفراجة في مشكلة الاختناقات والتي تزداد حدة مع بداية كل عام دراسي جديد.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ «الأنباء» إن التوصيات تمثلت في ١٠ محاور: أولا: استقدام أنظمة التحكم الذاتية التي تربط جميع الإشارات الضوئية وتتحكم بها آليا إلى جانب زيادة عدد كاميرات المخالفات المرورية. ثانيا: تفعيل دور النقل الجماعي لنقل الطلاب والموظفين من القطاع الخاص وتشجيع أولياء الأمور على استخدام وسائل النقل تلك. ثالثا: تغيير دوامات طلاب المدارس بحيث تكون هناك فواصل بين المراحل الابتدائية والروضة والمتوسطة والثانوية. رابعا: استبدال مداخل ومخارج مناطق تشهد كثافة مرورية بجسور تقام في تلك المداخل. خامسا: صيانة الطرق الداخلية وإيجاد منافذ جديدة لتيسير خروج المركبات من المناطق الداخلية إلى الطرقات السريعة.
سادسا: الإسراع في إعادة تطوير الدائري الرابع بإقامة جسور تتيح التنقل فيه بانسيابية وكذلك تطوير أجزاء من الدائريين السادس والسابع.
سابعا: سحب مركبات من يعوق السير مقابل المدارس سواء بالوقوف صفا ثانيا أو بالوقوف في الممنوع. ثامنا: نقل المدارس الخاصة من مناطق السكن الخاص إلى مناطق أخرى.
تاسعا: حظر منح رخص لإقامة مدارس أو جامعات داخل مناطق السكن الخاص.
عاشرا: اعتماد استخدام «الحارات» المرنة وزيادة عدد الحارات في طرقات تستوعب تلك الزيادات.
وأكد المصدر أن التوصيات محل اتفاق بين الجهات الحكومية ونحتاج إلى مزيد من التنسيق والمرونة خاصة فيما يتعلق بدوامات الطلبة وتحفيز أولياء الأمور على أن يستخدم ابناؤهم وسائل النقل الجماعي.

MENAFN29082024000130011022ID1108616991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث