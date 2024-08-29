10 توصيات لعلاج الاختناق المروري

(MENAFN
- Al-Anbaa)
منصور السلطان- محمد الجلاهمة - فرحان الشمري
كشف مصدر أمني عن أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد الثلاثاء بين الجهات الحكومية المعنية لمعالجة مشكلة الاختناق المروري خلص إلى عدة توصيات جار اتخاذ الاجراءات نحو تنفيذها وبما يحدث انفراجة في مشكلة الاختناقات والتي تزداد حدة مع بداية كل عام دراسي جديد.
وقال مصدر أمني في تصريح لـ «الأنباء» إن التوصيات تمثلت في ١٠ محاور: أولا: استقدام أنظمة التحكم الذاتية التي تربط جميع الإشارات الضوئية وتتحكم بها آليا إلى جانب زيادة عدد كاميرات المخالفات المرورية. ثانيا: تفعيل دور النقل الجماعي لنقل الطلاب والموظفين من القطاع الخاص وتشجيع أولياء الأمور على استخدام وسائل النقل تلك. ثالثا: تغيير دوامات طلاب المدارس بحيث تكون هناك فواصل بين المراحل الابتدائية والروضة والمتوسطة والثانوية. رابعا: استبدال مداخل ومخارج مناطق تشهد كثافة مرورية بجسور تقام في تلك المداخل. خامسا: صيانة الطرق الداخلية وإيجاد منافذ جديدة لتيسير خروج المركبات من المناطق الداخلية إلى الطرقات السريعة.
سادسا: الإسراع في إعادة تطوير الدائري الرابع بإقامة جسور تتيح التنقل فيه بانسيابية وكذلك تطوير أجزاء من الدائريين السادس والسابع.
سابعا: سحب مركبات من يعوق السير مقابل المدارس سواء بالوقوف صفا ثانيا أو بالوقوف في الممنوع. ثامنا: نقل المدارس الخاصة من مناطق السكن الخاص إلى مناطق أخرى.
تاسعا: حظر منح رخص لإقامة مدارس أو جامعات داخل مناطق السكن الخاص.
عاشرا: اعتماد استخدام «الحارات» المرنة وزيادة عدد الحارات في طرقات تستوعب تلك الزيادات.
وأكد المصدر أن التوصيات محل اتفاق بين الجهات الحكومية ونحتاج إلى مزيد من التنسيق والمرونة خاصة فيما يتعلق بدوامات الطلبة وتحفيز أولياء الأمور على أن يستخدم ابناؤهم وسائل النقل الجماعي.
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