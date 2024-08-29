9530 مواطنا ومواطنة تقاعدوا في عام

(MENAFN
- Al-Anbaa)
علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن نحو 20.16 ألف مواطن ومواطنة دخلوا تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام. وأظهرت أرقام رسمية أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية من مدنيين وعسكريين بلغ 700.5 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 680.36 ألفا بنهاية مارس 2023. وزاد عدد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص بـ 8348 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم في نهاية مارس 2024 نحو 428 ألفا، مقارنة
بـ 419.6 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023. وارتفع عدد المتقاعدين في الكويت خلال عام بنحو 9530 متقاعدا ومتقاعدة، بعدما زاد عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة إلى 174.51 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقارنة
بـ 164.9 ألفا بنهاية مارس 2023. وزاد عدد المستحقين لمعاشات تقاعدية من أرامل وأولاد والمستحقين الآخرين خلال عام بنحو 2247 مستحقا ومستحقة بعدما ارتفعت أعدادهم إلى 98 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 95.7 ألف شخص بنهاية مارس 2023.
MENAFN29082024000130011022ID1108616990
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