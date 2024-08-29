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9530 مواطنا ومواطنة تقاعدوا في عام

8/29/2024 3:08:56 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن نحو 20.16 ألف مواطن ومواطنة دخلوا تحت مظلة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال عام. وأظهرت أرقام رسمية أن إجمالي أعداد الخاضعين للتأمينات الاجتماعية من مدنيين وعسكريين بلغ 700.5 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 680.36 ألفا بنهاية مارس 2023. وزاد عدد المؤمن عليهم من المدنيين العاملين لدى صاحب عمل والعاملين لحسابهم الخاص بـ 8348 مواطنا ومواطنة ليبلغ عددهم في نهاية مارس 2024 نحو 428 ألفا، مقارنة
بـ 419.6 ألف مواطن ومواطنة بنهاية مارس 2023. وارتفع عدد المتقاعدين في الكويت خلال عام بنحو 9530 متقاعدا ومتقاعدة، بعدما زاد عدد أصحاب المعاشات على قيد الحياة إلى 174.51 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقارنة
بـ 164.9 ألفا بنهاية مارس 2023. وزاد عدد المستحقين لمعاشات تقاعدية من أرامل وأولاد والمستحقين الآخرين خلال عام بنحو 2247 مستحقا ومستحقة بعدما ارتفعت أعدادهم إلى 98 ألف شخص بنهاية مارس 2024 مقارنة بـ 95.7 ألف شخص بنهاية مارس 2023.

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