لجنة تحقيق الجنسية سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية خلال اجتماعها أمس الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف سحب وفقد الجنسية الكويتية من 78 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية عقب اجتماع اللجنة التي تضم في عضويتها كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ووزير الخارجية عبدالله اليحيا والأمين العام لمجلس الوزراء صالح الملا وأمين سر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المستشار مبارك بوكحيل. وذكر البيان أن قرار اللجنة جاء كالآتي:
1 - فقدان الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 17 حالة.
2 - سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة «21 مكررا» (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 29 حالة.
3 - سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم 32 حالة، وهم يحملون الجنسيات السعودية والمصرية والأردنية والفلسطينية والسورية والعراقية واللبنانية والصومالية والإيرانية والأميركية ومن غير محددي الجنسية.
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