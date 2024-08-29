الفلبين تريد الحصول على صواريخ (تايفون) متوسط المدى الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 29 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس اركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر اليوم الخميس عن رغبة بلاده في الحصول على نظام صواريخ
(تايفون) متوسطة المدى الأمريكية موضحا أن هذه الخطة جزء من الدفعة التقدمية للقوات المسلحة الفلبينية مع تحول تركيز البلاد على الدفاع الخارجي.
وقال براونر بمؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الدفاع المشترك بين القوات المسلحة الفلبينية - الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ "نريد الحصول على المزيد من أحدث أنظمة الأسلحة الأمريكية بما في ذلك القدرة على المدى المتوسط بما يكفينا لتطوير التأثير المقصود.. لذا فإن أحد الأسلحة الحديثة بالطبع هي أنظمة الصواريخ".
وأضاف أن الجيش الفلبيني بدأ في الخضوع للتدريب على تشغيل نظام الصواريخ متوسطة المدى في حالة قررت الفلبين الحصول على مثل هذا النظام الصاروخي.
وذكر أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك يهدف إلى مناقشة المخاوف الدفاعية المتبادلة وتعزيز التعاون العسكري والشراكة الأمنية بين الفلبين والولايات المتحدة.
وعقد الاجتماع المشترك بين القوات المسلحة الفلبينية - الامريكية في المحيطين الهندي والهادئ برئاسة براونو و قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال صمويل جون بابارو.(النهاية)
ع اب / م ع ا
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