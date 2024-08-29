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الفلبين تريد الحصول على صواريخ (تايفون) متوسط المدى الأمريكية

8/29/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 29 - 8 (كونا) -- أعلن رئيس اركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر اليوم الخميس عن رغبة بلاده في الحصول على نظام صواريخ (تايفون) متوسطة المدى الأمريكية موضحا أن هذه الخطة جزء من الدفعة التقدمية للقوات المسلحة الفلبينية مع تحول تركيز البلاد على الدفاع الخارجي.
وقال براونر بمؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الدفاع المشترك بين القوات المسلحة الفلبينية - الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ "نريد الحصول على المزيد من أحدث أنظمة الأسلحة الأمريكية بما في ذلك القدرة على المدى المتوسط بما يكفينا لتطوير التأثير المقصود.. لذا فإن أحد الأسلحة الحديثة بالطبع هي أنظمة الصواريخ".
وأضاف أن الجيش الفلبيني بدأ في الخضوع للتدريب على تشغيل نظام الصواريخ متوسطة المدى في حالة قررت الفلبين الحصول على مثل هذا النظام الصاروخي.
وذكر أن اجتماع مجلس الدفاع المشترك يهدف إلى مناقشة المخاوف الدفاعية المتبادلة وتعزيز التعاون العسكري والشراكة الأمنية بين الفلبين والولايات المتحدة.
وعقد الاجتماع المشترك بين القوات المسلحة الفلبينية - الامريكية في المحيطين الهندي والهادئ برئاسة براونو و قائد القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ الأدميرال صمويل جون بابارو.(النهاية)

ع اب / م ع ا




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