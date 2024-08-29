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الصين تجدد مطالبة الفلبين بسحب سفينة لها قرب جزيرة (شيانبين جياو)

8/29/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 29 - 8 (كونا) -- جددت الصين اليوم الخميس مطالبتها الفلبين بسحب سفينة لها ترسو "بشكل غير قانوني" قرب جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية منذ إبريل الماضي لإعادة الجزيرة إلى وضعها السابق "غير مأهولة" محذرة من عواقب تصعيد التوتر في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي ردا على محاولات فلبينية لتزويد السفينة التي تحمل رقم 9701 بالإمدادات وكان أحدثها قيام مروحية فلبينية من طراز (إتش - 145) بإنزال جوي للمعونات إليها أمس الأربعاء حسب السلطات البحرية الصينية.
وقال وو تشيان إن بلاده "تملك سيادة لا تقبل الجدل" على جزر (نانشا تشيونداو) بما فيها جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية والمياه المحيطة بها مؤكدا التزام بكين بإدارة الخلافات مع الفلبين عن "طريق الحوار والتشاور" إلا أن "لصبرها حدودا".
وأضاف المتحدث أن "التحريض والتأييد" الأميركيين هما اللذان يشجعان الفلبين على "استفزازاتها المتكررة" في جزيرة (شيانبين جياو) متهما الولايات المتحدة بأنها تعمل على "تأزيم" الوضع في بحر الصين الجنوبي وتهديد سلامه واستقراره.
وكان رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر أعلن في وقت سابق من اليوم عن رغبة بلاده في الحصول على منظومة صواريخ (تايفون) متوسطة المدى الأمريكية موضحا أن هذه الخطة جزء من "الدفعة التقدمية" للقوات المسلحة الفلبينية مع تحول تركيز البلاد على "الدفاع الخارجي".
وتبادلت بكين ومانيلا الانتقادات بشكل متكرر بشأن السيادة في المياه المتنازع عليها حيث تتمسك الصين بسيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بما في ذلك جزر تطالب بها كل من الفلبين وتايوان وبروناي وماليزيا وفيتنام. (النهاية)

س ل ق / م ع ع




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