الصين تجدد مطالبة الفلبين بسحب سفينة لها قرب جزيرة (شيانبين جياو)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 29 - 8 (كونا) -- جددت الصين اليوم الخميس مطالبتها الفلبين بسحب سفينة لها ترسو "بشكل غير قانوني" قرب جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية منذ إبريل الماضي لإعادة الجزيرة إلى وضعها السابق "غير مأهولة" محذرة من عواقب تصعيد التوتر في المنطقة.
جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان في مؤتمر صحفي ردا على محاولات فلبينية لتزويد السفينة التي تحمل رقم 9701 بالإمدادات وكان أحدثها قيام مروحية فلبينية من طراز (إتش - 145) بإنزال جوي للمعونات إليها أمس الأربعاء حسب السلطات البحرية الصينية.
وقال وو تشيان إن بلاده "تملك سيادة لا تقبل الجدل" على جزر (نانشا تشيونداو) بما فيها جزيرة (شيانبين جياو) المرجانية والمياه المحيطة بها مؤكدا التزام بكين بإدارة الخلافات مع الفلبين عن "طريق الحوار والتشاور" إلا أن "لصبرها حدودا".
وأضاف المتحدث أن "التحريض والتأييد" الأميركيين هما اللذان يشجعان الفلبين على "استفزازاتها المتكررة" في جزيرة (شيانبين جياو) متهما الولايات المتحدة بأنها تعمل على "تأزيم" الوضع في بحر الصين الجنوبي وتهديد سلامه واستقراره.
وكان رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية الجنرال روميو براونر أعلن في وقت سابق من اليوم عن رغبة بلاده في الحصول على منظومة صواريخ (تايفون) متوسطة المدى الأمريكية موضحا أن هذه الخطة جزء من "الدفعة التقدمية" للقوات المسلحة الفلبينية مع تحول تركيز البلاد على "الدفاع الخارجي".
وتبادلت بكين ومانيلا الانتقادات بشكل متكرر بشأن السيادة في المياه المتنازع عليها حيث تتمسك الصين بسيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد بما في ذلك جزر تطالب بها كل من الفلبين وتايوان وبروناي وماليزيا وفيتنام. (النهاية)
س ل ق / م ع ع
MENAFN29082024000071011013ID1108616931
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