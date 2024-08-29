واشنطن: مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الرئيس الصيني تناولت التطورات في بحر الصين الجنوبي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 29 - 8 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في بكين اليوم الخميس القضايا عبر (مضيق تايوان) والتطورات في بحر الصين الجنوبي إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد البيت الأبيض في بيان أن اجتماع سوليفان وشي جين بينغ "كان جزءا من الجهود الجارية للحفاظ على قنوات الاتصال وإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول".
وأوضح أن الجانبين ناقشا متابعة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة عقداها في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف أن الطرفين ناقشا "المزيد من تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيسان بايدن وشي في قمة (وودسايد) في نوفمبر 2023 بما في ذلك مكافحة المخدرات والاتصالات بين الجيشين وسلامة الذكاء الاصطناعي".
ونسب البيان إلى الجانبين ترحيبهما بالجهود الجارية "للحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة بما في ذلك التخطيط لإجراء مكالمة بين الرئيسين بايدن وشي في الأسابيع المقبلة".
وكان التلفزيون الصيني الرسمي ذكر في بيان أن شي جين بينغ دعا الولايات المتحدة لدى استقبال سوليفان في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين إلى العمل مع الصين لتحقيق السلام العالمي والتنمية المشتركة.
ونقل بيان التلفزيون عن الرئيس الصيني قوله إن دول العالم تحتاج إلى "الاتحاد والتعاون بدلا من الانقسام والمواجهة" وذلك ضمن مساعي تحقيق رغبة الشعوب في "الانفتاح والتقدم بدلا من الانغلاق والتراجع" وسط ما يشهده العالم من "تغيرات وفوضوية".
وأكد شي التزام بلاده بتحقيق تنمية مستقرة سليمة مستدامة للعلاقات الصينية - الأمريكية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والكسب المشترك لتوطيد الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين مشددا في الوقت نفسه على موقف بكين "الحازم" إزاء حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
واختتم سوليفان اليوم زيارته لبكين التي بدأها الأول من أمس الثلاثاء والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين.
وجاءت هذه الزيارة بعد اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى جمعته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا في مايو 2023 ومالطا في سبتمبر 2023 وواشنطن في أكتوبر 2023 وبانكوك في يناير 2024. (النهاية)
ر س ر / م ع ع
MENAFN29082024000071011013ID1108616930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.