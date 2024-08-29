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واشنطن: مباحثات مستشار الأمن القومي الأمريكي مع الرئيس الصيني تناولت التطورات في بحر الصين الجنوبي

8/29/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 29 - 8 (كونا) -- قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بحث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في بكين اليوم الخميس القضايا عبر (مضيق تايوان) والتطورات في بحر الصين الجنوبي إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكد البيت الأبيض في بيان أن اجتماع سوليفان وشي جين بينغ "كان جزءا من الجهود الجارية للحفاظ على قنوات الاتصال وإدارة العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بشكل مسؤول".
وأوضح أن الجانبين ناقشا متابعة تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة عقداها في ولاية (كاليفورنيا) الأمريكية في نوفمبر من العام الماضي.
وأضاف أن الطرفين ناقشا "المزيد من تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها الرئيسان بايدن وشي في قمة (وودسايد) في نوفمبر 2023 بما في ذلك مكافحة المخدرات والاتصالات بين الجيشين وسلامة الذكاء الاصطناعي".
ونسب البيان إلى الجانبين ترحيبهما بالجهود الجارية "للحفاظ على خطوط الاتصال المفتوحة بما في ذلك التخطيط لإجراء مكالمة بين الرئيسين بايدن وشي في الأسابيع المقبلة".
وكان التلفزيون الصيني الرسمي ذكر في بيان أن شي جين بينغ دعا الولايات المتحدة لدى استقبال سوليفان في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين إلى العمل مع الصين لتحقيق السلام العالمي والتنمية المشتركة.
ونقل بيان التلفزيون عن الرئيس الصيني قوله إن دول العالم تحتاج إلى "الاتحاد والتعاون بدلا من الانقسام والمواجهة" وذلك ضمن مساعي تحقيق رغبة الشعوب في "الانفتاح والتقدم بدلا من الانغلاق والتراجع" وسط ما يشهده العالم من "تغيرات وفوضوية".
وأكد شي التزام بلاده بتحقيق تنمية مستقرة سليمة مستدامة للعلاقات الصينية - الأمريكية وفق مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والكسب المشترك لتوطيد الصداقة التقليدية بين شعبي البلدين مشددا في الوقت نفسه على موقف بكين "الحازم" إزاء حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.
واختتم سوليفان اليوم زيارته لبكين التي بدأها الأول من أمس الثلاثاء والتقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين.
وجاءت هذه الزيارة بعد اجتماعات دبلوماسية رفيعة المستوى جمعته مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في فيينا في مايو 2023 ومالطا في سبتمبر 2023 وواشنطن في أكتوبر 2023 وبانكوك في يناير 2024. (النهاية)

ر س ر / م ع ع




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