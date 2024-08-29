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إندونيسيا وأستراليا توقعان اتفاقية دفاعية وتتعهدان بتوثيق التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية

8/29/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 29 - 8 (كونا) -- وقعت إندونيسيا وأستراليا اليوم الخميس اتفاقية دفاعية تتضمن أحكاما للتدريبات المشتركة وتبادل نشر القوات فيما تعهدتا بتوثيق التعاون لمواجهة "التهديدات الأمنية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ووصف وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس الذي يقوم بزيارة لإندونيسيا الاتفاقية بأنها "علامة فارقة تاريخية" للبلدين.
وقال سوبيانتو إن الاتفاقية تأتي "لرفع مستوى التعاون المشترك والتغلب على التهديدات الأمنية المختلفة وتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأكد في الوقت نفسه أن الاتفاقية "ليست معاهدة عسكرية أو تحالفا عسكريا" معربا عن أمله في إقامة علاقات أقوى مع أستراليا في المستقبل.
من جهته ذكر مارليس في تصريح مماثل الاتفاقية أن هذه هي "اتفاقية الدفاع الأكثر أهمية بين البلدين" واصفا إياها بأنها "اتفاقية على مستوى المعاهدة".
وأضاف مارليس "أننا سنرى قدرا أعظم من التوافق بين قواتنا الدفاعية والقدرة على العمل والتعاون المشترك".
وأشار إلى أن استراليا وإندونيسيا ستجريان مناورة عسكرية مشتركة شرق جزيرة (جاوة) الإندونيسية في نوفمبر المقبل ستشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية وسيبرانية معتبرا أنها ستكون "أكبر مناورة تقوم بها أستراليا خارج بلادنا هذا العام".
يذكر انه تم الكشف عن الاتفاقية لأول مرة عندما قام الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو بزيارة كانبيرا الأسبوع الماضي علما أنه من المقرر أن يخلف الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو في أكتوبر المقبل.
وتأتي الاتفاقية في وقت تسعى فيه إندونيسيا وأستراليا إلى تعزيز العلاقات الأمنية في مواجهة نقاط التوتر المتزايدة في المنطقة بما في ذلك بحر الصين الجنوبي حيث تدعي دول عدة السيادة على الجزر والممرات المائية المتنازع عليها. (النهاية)

ع ا ب / م ع ع




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