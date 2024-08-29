إندونيسيا وأستراليا توقعان اتفاقية دفاعية وتتعهدان بتوثيق التعاون لمواجهة التهديدات الأمنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
كوالالمبور - 29 - 8 (كونا) -- وقعت إندونيسيا وأستراليا اليوم الخميس اتفاقية دفاعية تتضمن أحكاما للتدريبات المشتركة وتبادل نشر القوات فيما تعهدتا بتوثيق التعاون لمواجهة "التهديدات الأمنية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ووصف وزير
الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأسترالي ريتشارد مارليس الذي يقوم بزيارة لإندونيسيا الاتفاقية بأنها "علامة فارقة تاريخية" للبلدين.
وقال سوبيانتو إن الاتفاقية تأتي "لرفع مستوى التعاون المشترك والتغلب على التهديدات الأمنية المختلفة وتعزيز السلام والاستقرار المستدامين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وأكد في الوقت نفسه أن الاتفاقية "ليست معاهدة عسكرية أو تحالفا عسكريا" معربا عن أمله في إقامة علاقات أقوى مع أستراليا في المستقبل.
من جهته ذكر مارليس في تصريح مماثل الاتفاقية أن هذه هي "اتفاقية الدفاع الأكثر أهمية بين البلدين" واصفا إياها بأنها "اتفاقية على مستوى المعاهدة".
وأضاف مارليس "أننا سنرى قدرا أعظم من التوافق بين قواتنا الدفاعية والقدرة على العمل والتعاون المشترك".
وأشار إلى أن استراليا وإندونيسيا ستجريان مناورة عسكرية مشتركة شرق جزيرة (جاوة) الإندونيسية في نوفمبر المقبل ستشمل تدريبات جوية وبرية وبحرية وسيبرانية معتبرا أنها ستكون "أكبر مناورة تقوم بها أستراليا خارج بلادنا هذا العام".
يذكر انه تم الكشف عن الاتفاقية لأول مرة عندما قام الرئيس الإندونيسي المنتخب برابوو سوبيانتو بزيارة كانبيرا الأسبوع الماضي علما أنه من المقرر أن يخلف الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو في أكتوبر المقبل.
وتأتي الاتفاقية في وقت تسعى فيه إندونيسيا وأستراليا إلى تعزيز العلاقات الأمنية في مواجهة نقاط التوتر المتزايدة في المنطقة بما في ذلك بحر الصين الجنوبي حيث تدعي دول عدة السيادة على الجزر والممرات المائية المتنازع عليها. (النهاية)
ع ا ب / م ع ع
MENAFN29082024000071011013ID1108616929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.