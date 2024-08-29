سفيرة بريطانيا: منح 48239 مواطنا كويتيا تصريح سفر إلكتروني بين فبراير ويونيو الماضيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس اليوم الخميس منح 48239 مواطنا كويتيا تصريح سفر إلكتروني منذ اطلاقه في شهر فبراير وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وذكرت السفيرة لويس في بيان أن إطلاق المملكة المتحدة لنظام التصاريح الإلكترونية لسفر المواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعكس رغبتها بمواصلة تعزيز الروابط التي تدعم العلاقات الخاصة مع دول المنطقة.
وأظهرت الإحصائيات حسب البيان أن الكويتيين هم ثاني أعلى عدد بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني بعد مواطني المملكة العربية السعودية.
ويتمتع الحاصلون على تصريح السفر الإلكتروني الآن بالمرونة اللازمة للقيام بزيارات متعددة قصيرة الأجل إلى المملكة المتحدة للسياحة أو للعمل أو للدراسة أو للعلاج الطبي لفترة عامين.(النهاية)
ع ع / ط أ ب
MENAFN29082024000071011013ID1108616928
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