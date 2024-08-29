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سفيرة بريطانيا: منح 48239 مواطنا كويتيا تصريح سفر إلكتروني بين فبراير ويونيو الماضيين

8/29/2024 3:06:38 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 29 - 8 (كونا) -- أعلنت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس اليوم الخميس منح 48239 مواطنا كويتيا تصريح سفر إلكتروني منذ اطلاقه في شهر فبراير وحتى نهاية شهر يونيو الماضي.
وذكرت السفيرة لويس في بيان أن إطلاق المملكة المتحدة لنظام التصاريح الإلكترونية لسفر المواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن يعكس رغبتها بمواصلة تعزيز الروابط التي تدعم العلاقات الخاصة مع دول المنطقة.
وأظهرت الإحصائيات حسب البيان أن الكويتيين هم ثاني أعلى عدد بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تصريح السفر الإلكتروني بعد مواطني المملكة العربية السعودية.
ويتمتع الحاصلون على تصريح السفر الإلكتروني الآن بالمرونة اللازمة للقيام بزيارات متعددة قصيرة الأجل إلى المملكة المتحدة للسياحة أو للعمل أو للدراسة أو للعلاج الطبي لفترة عامين.(النهاية)

ع ع / ط أ ب




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