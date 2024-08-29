الجامعة العربية تؤكد إيمانها بأهمية تمكين الشباب العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 29 - 8 (كونا) -- أكدت جامعة
الدول العربية اليوم الخميس إيمانها بأهمية تمكين الشباب العربي على المستويات كافة من خلال السعي إلى إعادة البناء نحو الأفضل وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر عليهم.
جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في ختام دورة غير عادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب انعقدت على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوي حول (الشباب والسلام والأمن) في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب بالمملكة الأردنية.
وأشارت أبو غزالة إلى حرص الجامعة العربية على التعاون مع جميع الأطراف المعنية من وزارات الشباب بالدول الأعضاء والمنظمات العربية والأممية ذات الصلة لضمان إشراك الشباب بفاعلية في جميع خطوات تطوير الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن على مدار ثلاث سنوات للخروج بمشروع استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن ليتم إطلاقها في عام 2024 بالأردن باعتبارها أول استراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم.
وقالت أبو غزالة في البيان الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية إن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة تناولت بالنقاش موضوع تحديد أولويات الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها بهدف التعاون من أجل مشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن وتطوير استراتيجيات وطنية حول السلام والأمن من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني لمدة خمسة أعوام (2023 -2028).
وأكدت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الشباب والرياضة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي والعمل باعتبار ذلك نقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.
وأكدت أنه تم عقد الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالعاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء واليوم الخميس على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوي حول (الشباب والسلام والامن) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب الأردنية وبرئاسة وزير الشباب الأردني محمد النابلسي وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الشباب والرياضة العرب. (النهاية)
م ف م / م ع ع
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