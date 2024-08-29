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الجامعة العربية تؤكد إيمانها بأهمية تمكين الشباب العربي

8/29/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 29 - 8 (كونا) -- أكدت جامعة الدول العربية اليوم الخميس إيمانها بأهمية تمكين الشباب العربي على المستويات كافة من خلال السعي إلى إعادة البناء نحو الأفضل وتحمل مسؤولياتهم في مواجهة التحديات التي تؤثر عليهم.
جاء ذلك في بيان للأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في ختام دورة غير عادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب انعقدت على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوي حول (الشباب والسلام والأمن) في العاصمة الأردنية عمان بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب بالمملكة الأردنية.
وأشارت أبو غزالة إلى حرص الجامعة العربية على التعاون مع جميع الأطراف المعنية من وزارات الشباب بالدول الأعضاء والمنظمات العربية والأممية ذات الصلة لضمان إشراك الشباب بفاعلية في جميع خطوات تطوير الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن على مدار ثلاث سنوات للخروج بمشروع استراتيجية عربية للشباب والسلام والأمن ليتم إطلاقها في عام 2024 بالأردن باعتبارها أول استراتيجية من نوعها في الوطن العربي والعالم.
وقالت أبو غزالة في البيان الذي وزعته الأمانة العامة للجامعة العربية إن الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة تناولت بالنقاش موضوع تحديد أولويات الدول العربية الأعضاء بجامعة الدول العربية للخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن وأخذ ملاحظاتهم ومرئياتهم عليها بهدف التعاون من أجل مشاركة الشباب في قضايا السلام والأمن وتطوير استراتيجيات وطنية حول السلام والأمن من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني لمدة خمسة أعوام (2023 -2028).
وأكدت أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة بقطاع الشؤون الاجتماعية وإدارة الشباب والرياضة والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تحرص على المتابعة المستمرة مع وزارات الشباب والرياضة في الدول العربية حول دعم الشباب العربي والعمل باعتبار ذلك نقطة تواصل من أجل تبادل المعلومات والخبرات بين وزارت الشباب والرياضة في الدول العربية وتبادل الخطط والبرامج الشبابية الحالية والمستقبلية التي وضعتها الدول العربية.
وأكدت أنه تم عقد الدورة غير العادية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالعاصمة الأردنية عمان أمس الأربعاء واليوم الخميس على هامش المنتدى الدولي رفيع المستوي حول (الشباب والسلام والامن) بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب الأردنية وبرئاسة وزير الشباب الأردني محمد النابلسي وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الشباب والرياضة العرب. (النهاية)

م ف م / م ع ع




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