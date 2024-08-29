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رئيس وزراء العراق يؤكد التزام بلاده بسياسات (أوبك) بشأن إنتاج النفط

8/29/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بغداد - 29 - 8 (كونا) -- أكد رئيس وزراء العراق محمد السوداني للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس التزام بلاده بالسياسات العامة للمنظمة فيما يتعلق بإنتاج النفط.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني استقبل الغيص وبحث معه الموضوعات المتعلقة بسوق النفط مع ما تشهده المنطقة "التي تمثل المصدر الرئيس للنفط إلى العالم" من أحداث.
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا سبل تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما يحافظ على ديمومة أسعار النفط واستقرارها وبما لا يضر بالمصدرين والمستهلكين.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن العراق بوصفه أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في المنظمة "يعلن دوما التزامه بالسياسات العامة للخطط" التي تعتمدها دول (أوبك) في ما يخص الإنتاج أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق تحالف (أوبك +).
وكان الغيص وصل إلى العراق أمس الأربعاء في زيارة التقى في مستهلها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وبحث معه سبل استقرار سوق النفط العالمية.
يذكر أن وزارة النفط العراقية جددت في ال22 من أغسطس الجاري الإعلان عن التزامها باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لصادرات النفط الخام في إطار قرارات تحالف (أوبك +) الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وقالت الوزارة في بيان حينها إنها اتخذت "خطوات حقيقية وملموسة" لخفض مستويات الإنتاج "مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة في الأشهر السابقة". (النهاية)

ع ح ه / م ع ع




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