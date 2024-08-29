رئيس وزراء العراق يؤكد التزام بلاده بسياسات (أوبك) بشأن إنتاج النفط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 29 - 8 (كونا) -- أكد رئيس وزراء العراق محمد السوداني للأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس التزام بلاده بالسياسات العامة للمنظمة فيما يتعلق بإنتاج النفط.
وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية في بيان أن السوداني استقبل الغيص وبحث معه الموضوعات المتعلقة بسوق النفط مع ما تشهده المنطقة "التي تمثل المصدر الرئيس للنفط إلى العالم" من أحداث.
وأشار البيان إلى أن الطرفين بحثا سبل تنسيق الجهود المشتركة بين جميع الدول الأعضاء في المنظمة بما يحافظ على ديمومة أسعار النفط واستقرارها وبما لا يضر بالمصدرين والمستهلكين.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن العراق بوصفه أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في المنظمة "يعلن دوما التزامه بالسياسات العامة للخطط" التي تعتمدها دول (أوبك) في ما يخص الإنتاج أو ما يتم تحديده في إطار اتفاق تحالف (أوبك +).
وكان الغيص وصل إلى العراق أمس الأربعاء في زيارة التقى في مستهلها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وبحث معه سبل استقرار سوق النفط العالمية.
يذكر أن وزارة النفط العراقية جددت في ال22 من أغسطس الجاري الإعلان عن التزامها باتفاق خفض الإنتاج الطوعي لصادرات النفط الخام في إطار قرارات تحالف (أوبك +) الرامية لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وقالت الوزارة في بيان حينها إنها اتخذت "خطوات حقيقية وملموسة" لخفض مستويات الإنتاج "مع العمل على تعويض الكميات التي تجاوزت مستويات الإنتاج المقررة في الأشهر السابقة". (النهاية)
ع ح ه / م ع ع
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