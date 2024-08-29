أمين (التعاون الخليجي) ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 29 - 8 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس أهمية تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير
الخارجية الإيراني بحثا خلاله عددا من الموضوعات أبرزها العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وسبل تعزيزها.
وأشار البيان إلى أن البديوي أعرب خلال الاتصال عن تهنئته لوزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه. (النهاية)
ع ش / م ع ع
MENAFN29082024000071011013ID1108616925
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