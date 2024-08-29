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أمين (التعاون الخليجي) ووزير الخارجية الإيراني يؤكدان أهمية تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

8/29/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 29 - 8 (كونا) -- أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس أهمية تعزيز الحوار والتعاون لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه البديوي مع وزير الخارجية الإيراني بحثا خلاله عددا من الموضوعات أبرزها العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وسبل تعزيزها.
وأشار البيان إلى أن البديوي أعرب خلال الاتصال عن تهنئته لوزير الخارجية الإيراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له النجاح والتوفيق في أداء مهامه. (النهاية)

ع ش / م ع ع




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