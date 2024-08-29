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وزير الأوقاف الأردني: روابط الأخوة مع الكويت متميزة على المستويات والأصعدة كافة

8/29/2024 3:06:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 29 - 8 (كونا) -- قال وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس إن روابط الأخوة بين الكويت والأردن متميزة على المستويات والأصعدة كافة وتحظى باهتمام ودعم من القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الخلايلة عقب افتتاح مسجد ماعين الشرقي في العاصمة الأردنية عمان بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري وقاضي القضاة الأردني عبد الحافظ الرابطة وعدد من مسؤولي المنطقة وأهاليها.
وأعرب الخلايلة عن تقديره لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية لتبرعها الكريم ببناء المسجد مشيرا إلى دور المسجد في حياة المجتمع وبناء شخصية المسلم.
من جانبه قال السفير المري في كلمة مماثلة إن التعاون الحكومي والمجتمعي بين الأردن والكويت راسخ ومتين عبر عشرات السنين مؤكدا أهمية الشراكات في المجالات كافة بين المؤسسات الكويتية والأردنية بما يخدم مصالح الشعبين.
وشدد على أهمية مساهمة القطاع الإنساني في الكويت في الأعمال الخيرية والتنموية في الأردن خاصة في بناء دور العبادة والأعمال الإغاثية والتمكينية التي تحسن من جودة حياة الناس.
من جانبه ذكر ممثل جمعية الشيخ عبدالله النوري الكويتية محمود النوري في كلمة له خلال افتتاح المسجد أن إقامة هذا الصرح تأتي امتدادا لسلسلة متواصلة من التعاون في المجال الخيري والإنساني والعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والشعبين الأردني والكويتي.
وأقيم مسجد ماعين الشرقي على مساحة 380 مترا مربعا موزعة على مبنى من طابقين يضم مصلى للرجال وآخر للنساء إضافة إلى سكن للإمام ومرافق تابعة للمسجد. (النهاية)

ع م ن / م ع ع




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