وزير الأوقاف الأردني: روابط الأخوة مع الكويت متميزة على المستويات والأصعدة كافة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 29 - 8 (كونا) -- قال وزير
الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة اليوم الخميس إن روابط الأخوة بين الكويت والأردن متميزة على المستويات والأصعدة كافة وتحظى باهتمام ودعم من القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الخلايلة عقب افتتاح مسجد ماعين الشرقي في العاصمة الأردنية عمان بحضور سفير دولة الكويت لدى الأردن حمد المري وقاضي القضاة الأردني عبد الحافظ الرابطة وعدد من مسؤولي المنطقة وأهاليها.
وأعرب الخلايلة عن تقديره لجمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية الكويتية لتبرعها الكريم ببناء المسجد مشيرا إلى دور المسجد في حياة المجتمع وبناء شخصية المسلم.
من جانبه قال السفير المري في كلمة مماثلة إن التعاون الحكومي والمجتمعي بين الأردن والكويت راسخ ومتين عبر عشرات السنين مؤكدا أهمية الشراكات في المجالات كافة بين المؤسسات الكويتية والأردنية بما يخدم مصالح الشعبين.
وشدد على أهمية مساهمة القطاع الإنساني في الكويت في الأعمال الخيرية والتنموية في الأردن خاصة في بناء دور العبادة والأعمال الإغاثية والتمكينية التي تحسن من جودة حياة الناس.
من جانبه ذكر ممثل جمعية الشيخ عبدالله النوري الكويتية محمود النوري في كلمة له خلال افتتاح المسجد أن إقامة هذا الصرح تأتي امتدادا لسلسلة متواصلة من التعاون في المجال الخيري والإنساني والعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين والشعبين الأردني والكويتي.
وأقيم مسجد ماعين الشرقي على مساحة 380 مترا مربعا موزعة على مبنى من طابقين يضم مصلى للرجال وآخر للنساء إضافة إلى سكن للإمام ومرافق تابعة للمسجد. (النهاية)
ع م ن / م ع ع
MENAFN29082024000071011013ID1108616924
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.