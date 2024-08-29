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مساعد وزير الخارجية يؤكد ضرورة توحيد مواقف الدول الإسلامية لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

8/29/2024 3:06:36 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 29 - 8 (كونا) -- أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله اليوم الخميس ضرورة توحيد مواقف الدول الإسلامية ومضاعفة جهودها من أجل استنهاض المسؤولية الدولية نحو وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته.
جاء ذلك في كلمة وفد دولة الكويت في اجتماعات الدورة ال50 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي انطلقت أعمالها بوقت سابق اليوم في العاصمة الكاميرونية (ياوندي).
وأضاف الجارالله الذي يرأس وفد دولة الكويت في الاجتماع الوزاري أن اجتماع اليوم يأتي في وقت تواجه فيه الأمة الإسلامية العديد من التحديات الجسيمة أبرزها استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق وسط عجز المجتمع الدولي عن القيام بمسؤولياته ووقوعه في فشل فاضح أمام أكبر اختبار للقيم والمبادئ.
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتأمين ممرات لوصول الفرق الطبية والمساعدات الإغاثية بصفة عاجلة للمحاصرين في قطاع غزة فضلا عن مساءلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الجارالله إن القضية الفلسطينية ستبقى دائما وأبدا راسخة في الوجدان العربي والإسلامي مضيفا أن دولة الكويت حذرت مرارا من مغبة تهاون المجتمع الدولي في التصدي لانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال لقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ القانون الدولي.
وذكر أنه لا مجال بأن تنعم المنطقة بالاستقرار والأمن والازدهار دون حل عادل وشامل يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وشعوب الأمة الإسلامية بأسرها.
وأكد التزام دولة الكويت بالوقوف مع السودان ودعم وحدته واستقراره وسلامة أراضيه لإدراكها أن استقرار السودان يمثل أهمية قصوى للمنطقة بأكملها.
وأشار الجارالله إلى إشادة دولة الكويت بما جاء في البيان الصادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" وجهود الشركاء الدوليين والإقليميين في محادثات جنيف.
كما أشار إلى ترحيب دولة الكويت باتفاق فتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية والالتزام بإعلان جدة الصادر في شهر مايو من العام الماضي.
وأكد الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية ضمن الجسر الجوي الكويتي الذي بلغ حوالي 22 طائرة محملة بمساعدات إنسانية وتحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف.
وأعرب الجارالله عن تقدير دولة الكويت للجهود المبذولة من قبل المنظمة والتي توجت بإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على إعلان منتصف شهر مارس من كل عام يوما عالميا لمكافحة ظاهرة (الإسلاموفوبيا).
وأضاف أن هذا القرار يأتي كخطوة هامة نحو تعزيز الوعي ومحاربة التمييز والتحريض ضد الإسلام والمسلمين ومواجهة ما يتعرض له دين الاسلام الحنيف من حملات متعمدة تهدف إلى النيل منه ومن منهجه السمح ومبادئه الداعية إلى الاعتدال والسلام وقبول الآخر.
وقال الجارالله "نحن في أمس الحاجة اليوم إلى إعلاء مضامين منظمة التعاون الإسلامي في توحيد الصفوف وترتيب الأولويات ودفع آفاق التضامن لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية".
وأشار إلى تأكيد دولة الكويت في هذا السياق ودعمها لجميع الجهود الرامية لإصلاح عمل المنظمة وتحسين أدائها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها ويعزز العمل الإسلامي المشترك ويحقق آمال وتطلعات الدول الأعضاء وشعوبها.
وأعرب الجارالله عن خالص التقدير وجزيل الشكر للكاميرون على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعن بالغ الامتنان للأمين العام للمنظمة حسين طه وكوادر المنظمة كافة على حسن التنظيم والاعداد.
كما أعرب عن صادق الدعوات بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه الدورة ولكل ما من شأنه تعزيز روابط التعاون وأواصر التضامن في العالم الإسلامي.
وتبحث الدورة التي تختتم أعمالها غدا الجمعة تحت شعار (تطوير البنية التحتية للنقل والمواصلات في إطار منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الأمن) العديد من الموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والقضايا الثقافية والاجتماعية والمرأة والشباب وكبار السن والشؤون الإنسانية والمسائل الإعلامية والقانونية والتأسيسية والتنظيمية. (النهاية)

ف ن / م ع ع




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