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منحة يابانية بقيمة 5 مليون دولار لصيانة الطرق في الأردن

8/29/2024 3:03:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وقعت الحكومتان الأردنية واليابانية اليوم الخميس، على مذكرات تفاهم بقيمة بقيمة (750) مليون ين ياباني (5) مليون دولار أمريكي، مقدمة للمملكة لغايات شراء معدات وآليات لصيانة الطرق لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ووقع على المذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان السيد أوكوياما جيرو، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن وعدد من مسؤولي السفارة اليابانية في عمان.

وأوضحت الوزيرة طوقان بأن تقديم هذه المنحة يأتي استجابة من الحكومة اليابانية لطلب الحكومة الأردنية، حيث يهدف هذا المشروع إلى رفع قدرات وزارة الأشغال العامة والإسكان من خلال تحديث آلياتها القديمة واستبدالها بأخرى حديثة ذات انبعاثات منخفضة الكربون صديقة للبيئة، ستساهم في تنفيذ خططها لصيانة وتحسين جودة الطرق ورفع كفائتها للحد من حوادث الطرق، وصيانة واستدامة 320 كيلومتر من الطريق السريع 15 (الطريق الصحراوي من عمان إلى العقبة)، ومن طريق البحر الميت، واللذان يعتبران من أهم الطرق الاقتصادية النافذة وحسب أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025.

وقدمت طوقان الشكر والتقدير لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للمملكة، وأكدت على أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية مع اليابان، مشيراً إلى عمق وتاريخ العلاقات التي تربط الجانبين، حيث يصادف هذا العام الذكرى السبعين لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


من جانبه، أكد السفير الياباني في عمان التزام حكومته الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يساهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيراً الى أن الآليات المنوي تمويلها من خلال هذه المنحة سيتم استخدامها في صيانة الطرق التي تربط المدن والقرى في الاردن مما سيساهم في تطوير قطاعي السياحة والتجارة ضمن "رؤية التحديث الاقتصادي، وأضاف أن اليابان تساهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حالياً في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية مشيداً بالمملكة الاردنية الهاشمية كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال.

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