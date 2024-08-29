بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1992 صفقة.



وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 28 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.