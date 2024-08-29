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توزيع الكهرباء تبدأ بتطبيق نظام المراسلات الإلكترونية

8/29/2024 3:03:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية (Intalio)، ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي، الهادفة إلى الانتقال نحو بيئة عمل رقمية وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.


وبحسب بيان للشركة، قالت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، إن تطبيق النظام الإلكتروني يأتي ضمن رؤية الشركة لتحقيق تحول رقمي شامل في عملياتها كافة، بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمشتركين، والاستغناء الكلي عن استخدام الأوراق في المعاملات الرسمية.


وشددت على الالتزام بتطوير الخدمات وفقا لأعلى المعايير العالمية، وأن هذه الخطوة تضع الشركة في مقدمة الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين عملياتها، مؤكدة أن النجاح الذي حققته الشركة في تطبيق النظام في مقرها الرئيسي في العاصمة، يعطي الثقة بتوسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المناطق التي تخدمها الشركة.


يشار إلى أن الشركة بدأت بتطبيق نظام (Intalio) في محافظة الطفيلة كمرحلة أولى، تمهيدا لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل كافة المناطق التي تغطيها الشركة، حيث تعد هذه المرحلة التجريبية خطوة حاسمة في تقييم فعالية النظام وقدرته على تلبية احتياجات الشركة.

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