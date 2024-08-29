توزيع الكهرباء تبدأ بتطبيق نظام المراسلات الإلكترونية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الخميس، عن بدء تطبيق نظام المراسلات الإلكترونية (Intalio)، ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي، الهادفة إلى الانتقال نحو بيئة عمل رقمية وتحسين كفاءة العمل المؤسسي.
وبحسب بيان للشركة، قالت مدير عام الشركة المهندسة ريم حمدان، إن تطبيق النظام الإلكتروني يأتي ضمن رؤية الشركة لتحقيق تحول رقمي شامل في عملياتها كافة، بما يضمن تحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمشتركين، والاستغناء الكلي عن استخدام الأوراق في المعاملات الرسمية.
وشددت على الالتزام بتطوير الخدمات وفقا لأعلى المعايير العالمية، وأن هذه الخطوة تضع الشركة في مقدمة الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحسين عملياتها، مؤكدة أن النجاح الذي حققته الشركة في تطبيق النظام في مقرها الرئيسي في العاصمة، يعطي الثقة بتوسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المناطق التي تخدمها الشركة.
يشار إلى أن الشركة بدأت بتطبيق نظام (Intalio) في محافظة الطفيلة كمرحلة أولى، تمهيدا لتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل كافة المناطق التي تغطيها الشركة، حيث تعد هذه المرحلة التجريبية خطوة حاسمة في تقييم فعالية النظام وقدرته على تلبية احتياجات الشركة.
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