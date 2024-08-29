اختراق حساب مبابي على منصة إكس ونشر رسالة مسيئة لميسي



وانتقل مبابي مؤخرًا لفريق ريال مدريد، لاعبًا حرًّا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية مسيرته برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.



ونشر حساب مبابي، بعد الاختراق، بعض التغريدات المثيرة للجدل للغاية عن بضع فرق في الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، ومع ذلك، تم حذف جميع المنشورات المجهولة بسرعة بعد ذلك.

وتم أيضًا نشر تغريدة لصالح كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على حساب غريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قبل أن يوجه "الهاكر" إساءة للنجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، ويعلق: "كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، القزم (ميسي) ليس الأفضل بالنسبة لي".