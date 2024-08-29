اختراق حساب مبابي على منصة إكس ونشر رسالة مسيئة لميسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تعرض حساب كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، على منصة "إكس" للاختراق، اليوم الخميس، وقام الهاكر بنشر بضع رسائل تخص المنافسة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إلى جانب العديد من المنشورات حول مانشستر يونايتد، رغم أنه تم حذف هذه التغريدات لاحقًا.
وانتقل مبابي مؤخرًا لفريق ريال مدريد، لاعبًا حرًّا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد نهاية مسيرته برفقة باريس سان جيرمان الفرنسي.
ونشر حساب مبابي، بعد الاختراق، بعض التغريدات المثيرة للجدل للغاية عن بضع فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبر، ومع ذلك، تم حذف جميع المنشورات المجهولة بسرعة بعد ذلك.
وتم أيضًا نشر تغريدة لصالح كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، على حساب غريمه ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، قبل أن يوجه "الهاكر" إساءة للنجم الأرجنتيني الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، ويعلق: "كريستيانو رونالدو هو أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، القزم (ميسي) ليس الأفضل بالنسبة لي".
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