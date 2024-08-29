Thursday, 29 August 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رسميًا: يوفنتوس يضم نجم أتالانتا

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط الهولندي تيون كوبمينيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


وأصدر يوفنتوس بيانًا قال فيه: "أصبح تيون كوبمينيرز رسميًا لاعبًا جديدًا في يوفنتوس، قادمًا من أتالانتا".


وأضاف: "وقع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029".

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يوفنتوس دفع ما يقرب من 52 مليون يورو لصالح أتالانتا للحصول على خدمات كوبمينيرز، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.


وكان كوبمينيرز خرج من خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدرب مع زملائه في الأسابيع الماضية.


كما اُسْتُبْعِد من مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.

MENAFN29082024000072011014ID1108616821

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث