رسميًا: يوفنتوس يضم نجم أتالانتا



وأصدر يوفنتوس بيانًا قال فيه: "أصبح تيون كوبمينيرز رسميًا لاعبًا جديدًا في يوفنتوس، قادمًا من أتالانتا".



وأضاف: "وقع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029".

وذكرت تقارير في وقت سابق أن يوفنتوس دفع ما يقرب من 52 مليون يورو لصالح أتالانتا للحصول على خدمات كوبمينيرز، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.



وكان كوبمينيرز خرج من خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدرب مع زملائه في الأسابيع الماضية.



كما اُسْتُبْعِد من مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.