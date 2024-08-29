رسميًا: يوفنتوس يضم نجم أتالانتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط الهولندي تيون كوبمينيرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأصدر يوفنتوس بيانًا قال فيه: "أصبح تيون كوبمينيرز رسميًا لاعبًا جديدًا في يوفنتوس، قادمًا من أتالانتا".
وأضاف: "وقع لاعب الوسط البالغ من العمر 26 عامًا عقدًا لمدة 5 سنوات حتى 30 يونيو 2029".
وذكرت تقارير في وقت سابق أن يوفنتوس دفع ما يقرب من 52 مليون يورو لصالح أتالانتا للحصول على خدمات كوبمينيرز، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.
وكان كوبمينيرز خرج من خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدرب مع زملائه في الأسابيع الماضية.
كما اُسْتُبْعِد من مباراة السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد.
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