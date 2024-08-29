تحديد أعداد مشجعي العراق في مواجهة الكويت بتصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن هايف المطيري، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن سماح السلطات الكويتية بدخول 200 مشجع عراقي لحضور مباراة المنتخبين المقبلة في تصفيات كأس العالم.
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من الشهر المقبل مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.
وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي في دعم منتخب بلاده والدخول إلى العراق من دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخيرة، التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات لمحافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، إذ قال إن العراق سيتعامل بالمثل حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ولكن هايف المطيري، قال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "إخوانا في الاتحاد العراقي تجمعنا معهم علاقة طيبة وأهلًا وسهلًا بالجماهير العراقية، ولكن يوجد سياسة واضحة، وسمحنا لعدد معين من السلطات الكويتية، وحُدد يمكن فوق الـ200 مشجع".
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