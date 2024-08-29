تحديد أعداد مشجعي العراق في مواجهة الكويت بتصفيات كأس العالم



ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب العراقي في العاشر من الشهر المقبل مع نظيره الكويتي في إطار التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عام 2026.

وكان العراق قد سمح للجمهور الكويتي في دعم بلاده والدخول إلى العراق من دون تأشيرة دخول لحضور منافسات خليجي 25 الأخيرة، التي شهدت منافساتها محافظة البصرة العراقية.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات لمحافظ البصرة أسعد العيداني، يوم الأربعاء، إذ قال إن العراق سيتعامل بالمثل حال عدم موافقة السلطات الكويتية للجمهور العراقي بالعبور إلى الكويت لحضور المباراة المرتقبة للمنتخب الوطني العراقي لكرة القدم أمام نظيره الكويتي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026.



ولكن هايف المطيري، قال في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "إخوانا في الاتحاد العراقي تجمعنا معهم علاقة طيبة وأهلًا وسهلًا بالجماهير العراقية، ولكن يوجد سياسة واضحة، وسمحنا لعدد معين من السلطات الكويتية، وحُدد يمكن فوق الـ200 مشجع".