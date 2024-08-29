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ليفربول يعلن تعاقده مع الإيطالي كييزا

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تعاقد ليفربول مع المهاجم الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا قادما من يوفنتوس بعد أربعة مواسم قضاها معه، وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي يوم الخميس ليكون أول صفقاته في عشية إغلاق سوق الانتقالات.

وأشار ليفربول على موقعه الرسمي على الإنترنت إلى "اجتياز المهاجم البالغ من العمر 26 عاما الفحص الطبي بنجاح ووضع اللمسات الأخيرة على شروط عقد طويل الأمد".

وبات الإيطالي ثاني تعاقدات سوق الانتقالات الصيفي للنادي الإنجليزي بعد حارس مرمى منتخب جورجيا الأول جورجي مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني والذي سينتقل إلى "أنفيلد" في بداية الموسم المقبل.

وأبدى المدرب الجديد لليفربول، الهولندي أرنه سلوت الذي خلف الألماني يورغن كلوب في مايو الفائت، رضاه بشكل علني عن سياسة الانتقالات، معتبرا أن الاحتفاظ بكوادر الفريق أهم من الاستعانة بلاعبين جدد.

وغادر كييزا إيطاليا للمرة الأولى في مسيرته التي قضاها في فيورنتينا ثم يوفنتوس الذي دافع عن ألوانه في أكثر من 130 مباراة في جميع المسابقات منذ صيف 2020.

وتألق المهاجم مع منتخب إيطاليا (51 مباراة) خلال كأس أوروبا في 2021، وصولا إلى الانتصار في مباراتها النهائية على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي، قبل أن تتباطأ مسيرته بسبب إصابات مختلفة.

وسجّل لفريق "السيدة العجوز" تسعة أهداف في 33 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وهو النادي الذي كان يرتبط معه بعقد حتى 2025، بيد أن المدرب الجديد تياغو موتا لم يستدعه منذ بداية الموسم الجديد.

ولم يُعلَن عن قيمة الصفقة، لكن الصحافة الإن[ليزية قدّرت أنها قد تصل إلى 12.5 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك المكافآت، أي ما يعادل 15 مليون يورو.

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