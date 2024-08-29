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الأهلي والسلط يكتفيان بالتعادل في افتتاح درع الاتحاد

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- الغد- اكتفى فريقا الأهلي والسلط بنتيجة التعادل بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بافتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد التي تقام مبارياته على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.

ولم يتمكن الفريقان من استغلال المحاولات العديدة التي سنحت للطرفين، ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالبطولة التنشيطية.

وتقام مساء الخميس المواجهة الثانية على الملعب ذاته، والتي تجمع الوحدات والحسين إربد لحساب المجموعة الأولى.

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