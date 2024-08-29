الأهلي والسلط يكتفيان بالتعادل في افتتاح درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- اكتفى فريقا الأهلي والسلط بنتيجة التعادل بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، بافتتاح منافسات المجموعة الثانية لبطولة درع الاتحاد التي تقام مبارياته على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
ولم يتمكن الفريقان من استغلال المحاولات العديدة التي سنحت للطرفين، ليحصل كل فريق على نقطة في بداية مشواره بالبطولة التنشيطية.
وتقام مساء الخميس المواجهة الثانية على الملعب ذاته، والتي تجمع الوحدات والحسين إربد لحساب المجموعة الأولى.
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