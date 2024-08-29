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برشلونة يتخبط في تعاقداته.. وأنشيلوتي ليس قلقا على مبابي

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يسود التخبط وسوء التخطيط وضعف خبرة الكشافين، سياسة نادي برشلونة الإسباني في التعاقدات خلال الفترة الماضية.
وفاقمت الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني المشهد، بشكل أجبره على التخلي عن صفقات ولاعبين كان بحاجة إليهم، قبل أن يضطر للاستغناء عنهم.
وأبرم البرسا الكثير من الصفقات خلال الموسم الماضي، بصفة الانتقال الدائم أو الإعارة التي استغنى عن معظمها هذا الموسم.
وتعاقد برشلونة مع الإسباني أوريول روميلو خلال الصيف الماضي من جاره جيرونا بعقد يمتد 3 سنوات، لكنه سرعان ما تخلى عنه وعاد روميلو معارا إلى جيرونا هذا الموسم، وهي صورة مشابهة للألماني إلكاي غوندوغان، الذي تعاقد معه البرسا مجانا الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لعامين، قبل أن يلغي عقده مع البرسا ويعود مرة أخرى، إلى "السكاي بلوز" بعقد يمتد لموسم واحد.
واستقطب برشلونة اللاعب البرازيلي فيتور روكي قادما من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل نحو 60 مليون يورو (قيمة الصفقة وإضافات) حتى موسم 2030-2031، ولكن البرسا تخلى فجأة عن اللاعب الشاب لصالح ريال بيتيس بعقد إعارة لمدة عام قابل للتجديد مع خيار الشراء.
وأنجز النادي الكتالوني صفقة البرتغالي جواو فيليكس لموسم واحد على سبيل الإعارة، لكنه لم يجدد الإعارة أو يطلب التعاقد معه، ليعود فيليكس إلى أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، فيما كان البرتغالي جواو كانسيلو يعود إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته، قبل الرحيل إلى الهلال السعودي.
في المقابل، اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، أن "الوقت ليس مناسبا للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال حول البداية الصعبة للاعبه. وتعرض مبابي لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية رغم أنه سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة كأس السوبر الأوروبية، لأنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين.
وقال أنشيلوتي: "آخر هدف سجله كان في 14 آب (أغسطس) في نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الإيطالي، نحن في الشهر نفسه، ومر أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت مناسبا للقلق، إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل".
وتابع: "مبابي يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا"، مقرا أن فريقه ما يزال في مرحلة تأقلم خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، ومؤكدا أن الفريق يمتلك الكثير من القدرات الهجومية مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.
واستطرد: "صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا بالوقت الحالي، لكننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات، ولن يكون تسجيل الأهداف مشكلة، ولم يكن كذلك أبدا". -(وكالات)

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