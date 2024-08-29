برشلونة يتخبط في تعاقداته.. وأنشيلوتي ليس قلقا على مبابي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن – يسود التخبط وسوء التخطيط وضعف خبرة الكشافين، سياسة نادي برشلونة الإسباني في التعاقدات خلال الفترة الماضية.
وفاقمت الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني المشهد، بشكل أجبره على التخلي عن صفقات
ولاعبين كان بحاجة إليهم، قبل أن يضطر للاستغناء عنهم.
وأبرم البرسا الكثير من الصفقات خلال الموسم الماضي، بصفة الانتقال الدائم أو الإعارة التي استغنى عن معظمها هذا الموسم.
وتعاقد برشلونة مع الإسباني أوريول روميلو خلال الصيف الماضي من جاره جيرونا بعقد يمتد 3 سنوات، لكنه سرعان ما تخلى عنه وعاد روميلو معارا إلى جيرونا هذا الموسم، وهي صورة مشابهة للألماني إلكاي غوندوغان، الذي تعاقد معه البرسا مجانا الصيف الماضي قادما من مانشستر سيتي بعقد يمتد لعامين، قبل أن يلغي عقده مع البرسا ويعود مرة أخرى، إلى "السكاي بلوز" بعقد يمتد لموسم واحد.
واستقطب برشلونة اللاعب البرازيلي فيتور روكي قادما من نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل نحو 60 مليون يورو (قيمة الصفقة وإضافات) حتى موسم 2030-2031، ولكن البرسا تخلى فجأة عن اللاعب الشاب لصالح ريال بيتيس بعقد إعارة لمدة عام قابل للتجديد مع خيار الشراء.
وأنجز النادي الكتالوني صفقة البرتغالي جواو فيليكس لموسم واحد على سبيل الإعارة، لكنه لم يجدد الإعارة أو يطلب التعاقد معه، ليعود فيليكس إلى أتلتيكو مدريد، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي، فيما كان البرتغالي جواو كانسيلو يعود إلى مانشستر سيتي بعد انتهاء إعارته، قبل الرحيل إلى الهلال السعودي.
في المقابل، اعتبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، أن "الوقت ليس مناسبا للقلق" بشأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وذلك في إطار رده على سؤال حول البداية الصعبة للاعبه. وتعرض مبابي لانتقادات لاذعة من الصحافة الإسبانية رغم أنه سجل هدفا في ظهوره الأول مع "الملكي" في مباراة كأس السوبر الأوروبية، لأنه لم يجد طريق المرمى في الدوري الإسباني على الرغم من الفرص العديدة التي أتيحت أمامه في مواجهتي مايوركا (1-1) وبلد الوليد (3-0) في المرحلتين الأوليين.
وقال أنشيلوتي: "آخر هدف سجله كان في 14 آب (أغسطس) في نهائي كأس السوبر الأوروبية أمام أتلانتا الإيطالي، نحن في الشهر نفسه، ومر أسبوعان فقط منذ ذلك الحين، لذا ليس الوقت مناسبا للقلق، إنه سعيد جدا هنا ويريد التسجيل".
وتابع: "مبابي يتطور يوما بعد يوم، وهو متحمس ومتواضع للغاية، ويتدرب ويتأقلم بشكل جيد جدا"، مقرا أن فريقه ما يزال في مرحلة تأقلم خاصة بعد رحيل لاعب الوسط المؤثر الألماني المعتزل توني كروس، ومؤكدا أن الفريق يمتلك الكثير من القدرات الهجومية مع المهاجم الفرنسي واللاعبين البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.
واستطرد: "صحيح أننا لسنا في أفضل حالاتنا بالوقت الحالي، لكننا سجلنا 6 أهداف في 3 مباريات، ولن يكون تسجيل الأهداف مشكلة، ولم يكن كذلك أبدا". -(وكالات)
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