ديوكوفيتش يستهدف إنهاء عقدة الأبطال في أميركا المفتوحة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في أميركا المفتوحة، بالعبور إلى الدور الثالث، وذلك بعد تغلبه على مواطنه لاسلو دجيري بنتيجة (6-4) و(6-4) و(2-0) قبل انسحاب الأخير بسبب الإصابة.
ويرغب ديوكوفيتش في إنهاء واحدة من العقد الممتدة منذ سنوات في أميركا المفتوحة، وهي فشل أبطال البطولة في الدفاع عن لقبهم.
وسبق أن توج ديوكوفيتش بلقب أميركا المفتوحة 4 مرات من قبل، ولم يتمكن من الدفاع عن لقبه بنجاح من قبل، حيث كانت البداية عندما توج باللقب العام 2011، وفي العام التالي سقط في النهائي أمام البريطاني آندي موراي في 5 مجموعات.
وعاد ديوكوفيتش واستعاد اللقب في العام 2015، ولكنه خسر مجددا في نهائي العام التالي أمام السويسري ستان فافرينكا، كما توج الصربي باللقب للمرة الثالثة في العام 2018، وفي العام التالي سقط في الدور الرابع أمام فافرينكا بعد انسحابه في المجموعة الثالثة بسبب الإصابة.
ونجح ديوكوفيتش في التتويج باللقب العام الماضي، ويبقى هدفه الآن هو الدفاع عن لقب أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته.
وتعد رولان جاروس البطولة الثانية التي لم يتمكن ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبها من قبل، حيث توج الصربي باللقب للمرة الأولى في العام 2016، ولكنه ودع نسخة العام 2017 من ربع النهائي، وعاد وتوج باللقب من جديد في العام 2021، قبل أن يسقط مرة أخرى في ربع نهائي العام 2022.
وتوج باللقب للمرة الأخيرة في العام 2023، ولكنه انسحب من ربع نهائي العام الحالي بسبب الإصابة، ويملك ديوكوفيتش سجلا مميزا في الدفاع عن اللقب في أستراليا المفتوحة، فبعد تتويجه بلقبه الثاني العام 2011، دافع عنه عامين متتاليين في 2012 و2013.
وعاد وتوج باللقب في العام 2015 ودافع عنه بنجاح في العام 2016، ومن ثم توج باللقب في العام 2019 ودافع عنه في العامين 2020 و2021، وفشل مرتين فقط في الدفاع عن لقبه في أستراليا وكان ذلك في العام 2009، بعد تتويجه بنسخة العام 2008 وفي العام الحالي، بعد حصده اللقب في العام الماضي. ويملك أيضا في ويمبلدون سجلا مميزا في الدفاع عن اللقب، فبعد حصده لقبه الثاني في العام 2014 دافع عنه بنجاح في العام 2015.
وتوج باللقب في العام 2018 ودافع عنه في الأعوام 2019 و2021 و2022 ولم تقام البطولة في العام 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وبالتالي فشل مرة واحدة في الدفاع عن لقبه في ويمبلدون وكان ذلك بعد حصده لقبه الأول في العام 2011 وتوديعه نسخة العام 2012 من نصف النهائي.
ومنذ بداية القرن الجديد، لم يتمكن أي لاعب من الدفاع عن لقب أميركا المفتوحة سوى السويسري روجر فيدرر، الذي نجح في تلك المهمة 4 مرات، وبعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في نسخة العام 2004، توج باللقب الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، ومنذ ذلك الحين لم ينجح أي لاعب في الدفاع عن لقب البطولة.
يأتي ذلك، بعدما كان الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة من الأمور المعتادة، ويكفي النظر إلى تسعينيات القرن الماضي للتأكد من ذلك، حيث توج ستيفان إيدبرج باللقب في العامين 1991 و1992، وتوج بيت سامبراس باللقب في العامين 1995 و1996، وتوج باتريك رافتر باللقب في العامين 1997 و1998.
ومع تحطيم ديوكوفيتش كل الأرقام القياسية في مسيرته، يستهدف إنهاء واحدة من العقد الممتدة في أميركا المفتوحة العام الحالي، من أجل تجنب الخروج بموسم صفري في بطولات الجراند سلام للمرة الأولى منذ العام 2017. -(وكالات)
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