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ديوكوفيتش يستهدف إنهاء عقدة الأبطال في أميركا المفتوحة

8/29/2024 3:03:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - واصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش حملة الدفاع عن لقبه بنجاح في أميركا المفتوحة، بالعبور إلى الدور الثالث، وذلك بعد تغلبه على مواطنه لاسلو دجيري بنتيجة (6-4) و(6-4) و(2-0) قبل انسحاب الأخير بسبب الإصابة.
ويرغب ديوكوفيتش في إنهاء واحدة من العقد الممتدة منذ سنوات في أميركا المفتوحة، وهي فشل أبطال البطولة في الدفاع عن لقبهم.
وسبق أن توج ديوكوفيتش بلقب أميركا المفتوحة 4 مرات من قبل، ولم يتمكن من الدفاع عن لقبه بنجاح من قبل، حيث كانت البداية عندما توج باللقب العام 2011، وفي العام التالي سقط في النهائي أمام البريطاني آندي موراي في 5 مجموعات.
وعاد ديوكوفيتش واستعاد اللقب في العام 2015، ولكنه خسر مجددا في نهائي العام التالي أمام السويسري ستان فافرينكا، كما توج الصربي باللقب للمرة الثالثة في العام 2018، وفي العام التالي سقط في الدور الرابع أمام فافرينكا بعد انسحابه في المجموعة الثالثة بسبب الإصابة.
ونجح ديوكوفيتش في التتويج باللقب العام الماضي، ويبقى هدفه الآن هو الدفاع عن لقب أميركا المفتوحة للمرة الأولى في مسيرته.
وتعد رولان جاروس البطولة الثانية التي لم يتمكن ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبها من قبل، حيث توج الصربي باللقب للمرة الأولى في العام 2016، ولكنه ودع نسخة العام 2017 من ربع النهائي، وعاد وتوج باللقب من جديد في العام 2021، قبل أن يسقط مرة أخرى في ربع نهائي العام 2022.
وتوج باللقب للمرة الأخيرة في العام 2023، ولكنه انسحب من ربع نهائي العام الحالي بسبب الإصابة، ويملك ديوكوفيتش سجلا مميزا في الدفاع عن اللقب في أستراليا المفتوحة، فبعد تتويجه بلقبه الثاني العام 2011، دافع عنه عامين متتاليين في 2012 و2013.
وعاد وتوج باللقب في العام 2015 ودافع عنه بنجاح في العام 2016، ومن ثم توج باللقب في العام 2019 ودافع عنه في العامين 2020 و2021، وفشل مرتين فقط في الدفاع عن لقبه في أستراليا وكان ذلك في العام 2009، بعد تتويجه بنسخة العام 2008 وفي العام الحالي، بعد حصده اللقب في العام الماضي. ويملك أيضا في ويمبلدون سجلا مميزا في الدفاع عن اللقب، فبعد حصده لقبه الثاني في العام 2014 دافع عنه بنجاح في العام 2015.
وتوج باللقب في العام 2018 ودافع عنه في الأعوام 2019 و2021 و2022 ولم تقام البطولة في العام 2020، بسبب تفشي فيروس "كورونا"، وبالتالي فشل مرة واحدة في الدفاع عن لقبه في ويمبلدون وكان ذلك بعد حصده لقبه الأول في العام 2011 وتوديعه نسخة العام 2012 من نصف النهائي.
ومنذ بداية القرن الجديد، لم يتمكن أي لاعب من الدفاع عن لقب أميركا المفتوحة سوى السويسري روجر فيدرر، الذي نجح في تلك المهمة 4 مرات، وبعد تتويجه باللقب للمرة الأولى في نسخة العام 2004، توج باللقب الأعوام 2005 و2006 و2007 و2008، ومنذ ذلك الحين لم ينجح أي لاعب في الدفاع عن لقب البطولة.
يأتي ذلك، بعدما كان الدفاع عن لقب أمريكا المفتوحة من الأمور المعتادة، ويكفي النظر إلى تسعينيات القرن الماضي للتأكد من ذلك، حيث توج ستيفان إيدبرج باللقب في العامين 1991 و1992، وتوج بيت سامبراس باللقب في العامين 1995 و1996، وتوج باتريك رافتر باللقب في العامين 1997 و1998.
ومع تحطيم ديوكوفيتش كل الأرقام القياسية في مسيرته، يستهدف إنهاء واحدة من العقد الممتدة في أميركا المفتوحة العام الحالي، من أجل تجنب الخروج بموسم صفري في بطولات الجراند سلام للمرة الأولى منذ العام 2017. -(وكالات)

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