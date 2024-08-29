فيورنتينا ويوفنتوس يتعاقدان مع عدلي وكوبمينرز.. تشيلسي والأهلي يتنافسان على أوسيمين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مدن - تعاقد فيورنتينا الإيطالي مع لاعب
الوسط الفرنسي ياسين عدلي، قادما من ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، وفقا لما أعلنه نادي مدينة فلورنسا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي "البنفسجي" سيدفع ما يقارب 13 مليون يورو مع الإضافات في حال قرر الاستفادة من بند الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم في نهاية الموسم.
وانضم عدلي (24 عاما)، إلى ميلان قادما من بوردو الفرنسي صيف العام 2021 مقابل 8.75 مليون يورو، ودافع عن ألوانه في 39 مباراة
في جميع المسابقات، مسجلا هدفا واحدا في مواجهة روما بالدوري المحلي في 14 كانون الثاني (يناير) 2024.
ويسعى فيورنتينا بالتعاقد مع عدلي إلى تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد رافاييلي بالادينو، الذي خلف فينتشينتسو إيتاليانو المنتقل إلى تدريب بولونيا.
ولم يحقق فيورنتينا أي فوز بـ3 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، وذلك بتعادله محليا أمام الصاعدين بارما 1-1 وفينيتسيا من دون أهداف، إضافة إلى تعادله 3-3 مع ضيفه بوشكاش أكاديميا المجري، ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى "الكونفرس ليغ" التي حل وصيفا فيها في العامين 2023 و2024.
وإضافة إلى عدلي، سبق لفيورنتينا التعاقد مع العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، أبرزهم حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، والمهاجم مويز كين من يوفنتوس، ولاعب الوسط أندريا كولباني من مونتسا، والمدافع الكرواتي مارين بونجراتشيتش من ليتشي.
سانشو على أعتاب يوفنتوس
فقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصه في تعزيز هجوم الفريق بالتعاقد مع جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن أن انتقال سانشو إلى صفوف "بي إس جي" خلال الصيف الحالي لم يعد ممكنا، مشيرة إلى أن الجناح الإنجليزي بصدد الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.
وأوضحت أن ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس اتفقا على صفقة إعارة جادون سانشو لمدة موسم واحد مع بند إلزامية الشراء، حيث كان سانشو قضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق بروسيا دورتموند الألماني.
وترشح الجناح الإنجليزي الدولي للانتقال إلى سان جيرمان ضمن خيارات الإدارة الفرنسية لتعويض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي بعد 7 مواسم قضاها في صفوفه، لينضم الصيف الحالي إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
تشيلسي ينافس أهلي جدة على أوسيمين
ورد نادي تشيلسي الإنجليزي على عرض أهلي جدة السعودي بضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان أهلي جدة أرسل عرضا قبل أيام لضم أوسيمين مقابل 70 مليون يورو.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، نجح روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمين، في إقناع تشيلسي بتقديم عرض لضم أوسيمين من نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.
وأشارت إلى أن أهلي جدة يعرض على أوسيمين راتبا أكبر مما يقدمه البلوز.
ورغم تصريحات وكيل أوسيمين بأن اللاعب يرغب في الاستمرار بأوروبا، إلا أن "لاجازيتا" أكدت أن اللاعب يدرس الموافقة على عرض أهلي جدة.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أوسيمين سيكون صاحب القرار النهائي في الصفقة، حيث سيختار ما بين رغبته في الاستمرار بأوروبا والعرض المالي الأكبر في الدوري السعودي.
صفقة تبادلية بين ميلان وروما
بات ميلان وروما على أعتاب إجراء صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكتب الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" الإسبانية ماتيو موريتو عبر حسابه في منصة "إكس": "هناك تحديثات بشأن الصفقة التبادلية الخاصة بانتقال أليكسيس ساليميكريس نجم ميلان إلى روما، نظير توقيع تامي أبراهام مهاجم الذئاب مع الروسونيري".
وأضاف: "توصل روما إلى اتفاق كامل الآن بشأن الشروط الشخصية للعقد مع أليكسيس سايليمايكرز، بينما يعمل ميلان على الأمر نفسه مع أبراهام، والأطراف قريبة جدا من الاتفاق على الصفقة".
وتابع: "أبراهام يريد الانتقال إلى ميلان، وسيكون هناك اتصال جديد بين الروسونيري وروما خلال الساعات المقبلة للاتفاق على صيغة الصفقة، وستتضمن الصفقة أيضا، حصول روما على مقابل مالي يبلغ 10 ملايين يورو".
يوفنتوس يضم نجم أتالانتا
وأعلن نادي يوفنتوس تعاقده الرسمي مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتالانتا.
وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي: "إن تيون كوبمينرز بات لاعبا جديدا في صفوف السيدة العجوز، بعقد يمتد لـ5 سنوات حتى 30 حزيران (يونيو) 2029".
وأوضح "اليوفي" أن ذلك جاء بعد أن اجتاز كوبمينرز الكشف الطبي في يوفنتوس.
وذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس حسم صفقة كوبمينرز نظير 52 مليون يورو رسوم ثابتة، إضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.
وكان كوبمينرز خارج خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدريب مع زملائه في الأسابيع الماضية، كما جرى استبعاده من السوبر الأوروبي.
ويعد كوبمينرز لاعب الوسط الأكثر إحرازا للأهداف (26 هدفا) في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى أتالانتا بالموسم 2021/2022.
نابولي يحسم صفقة مكتوميناي
حسم نابولي تعاقده مع الإسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد ونابولي وقعا على الوثائق الخاصة بإنجاز صفقة سكوت مكتوميناي.
وأضاف: "سيصل مكتوميناي إلى إيطاليا خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقد طويل الأمد مع النادي مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى نسبة 10 % من إعادة البيع المستقبلي".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد كان مترددا بشأن بيع مكتوميناي، لكنهم لم يتمكنوا من ضمان دقائق المشاركة التي يريدها اللاعب.
ويعد مكتوميناي أحد أبناء أكاديمية يونايتد، ما يعني أن بيعه يمثل "ربحا خالصا" للنادي، وسيساعده على الامتثال للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب النظيف.
عادل يقترب من خيتافي
اقترب المصري إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف خيتافي الإسباني هذا الصيف.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صاحب الـ23 عاما بصدد السفر إلى مدريد، من أجل الخضوع للفحص الطبي للنادي الإسباني والتوقيع معه.
ومع ذلك، لا توجد معلومات حول ما إذا كان اللاعب المصري سينضم إلى خيتافي نهائيا أم على سبيل الإعارة.
وفي حالة الانتقال على سبيل الإعارة، سيضيف الناديان خيارا للشراء غير إلزامي، وفقا للصحيفة نفسها.
برشلونة يفشل بضم بايتيتش
فشل فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع ستيفان بايتيتش لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، وتقدم بعرض رسمي لضمه على سبيل الإعارة، وفقا لتقارير صحفية بقيمة 4 ملايين يورو، ولا يتضمن بندا للشراء.
ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن باييتش سينضم لصفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، بقوله: "رغم محاولات برشلونة خلال الساعات الماضية، لم يكن ممكنا حسم الصفقة، نظرا لأزمات النادي الكتالوني المتعلقة باللعب المالي النظيف، الذي كان عائقا أمام إتمام التعاقد مع باييتش".
وكشف سردان بايتيتش والد اللاعب، عن تمنياته برؤية نجله يلعب في برشلونة، مشيرا إلى أنه قادر على اللعب أساسيا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك. -(وكالات)
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