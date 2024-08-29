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فيورنتينا ويوفنتوس يتعاقدان مع عدلي وكوبمينرز.. تشيلسي والأهلي يتنافسان على أوسيمين

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - تعاقد فيورنتينا الإيطالي مع لاعب الوسط الفرنسي ياسين عدلي، قادما من ميلان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية الشراء، وفقا لما أعلنه نادي مدينة فلورنسا.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن النادي "البنفسجي" سيدفع ما يقارب 13 مليون يورو مع الإضافات في حال قرر الاستفادة من بند الحصول على خدمات اللاعب بشكل دائم في نهاية الموسم.
وانضم عدلي (24 عاما)، إلى ميلان قادما من بوردو الفرنسي صيف العام 2021 مقابل 8.75 مليون يورو، ودافع عن ألوانه في 39 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا هدفا واحدا في مواجهة روما بالدوري المحلي في 14 كانون الثاني (يناير) 2024.
ويسعى فيورنتينا بالتعاقد مع عدلي إلى تدعيم صفوفه تحت قيادة مدربه الجديد رافاييلي بالادينو، الذي خلف فينتشينتسو إيتاليانو المنتقل إلى تدريب بولونيا.
ولم يحقق فيورنتينا أي فوز بـ3 مباريات خاضها حتى الآن هذا الموسم، وذلك بتعادله محليا أمام الصاعدين بارما 1-1 وفينيتسيا من دون أهداف، إضافة إلى تعادله 3-3 مع ضيفه بوشكاش أكاديميا المجري، ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل إلى "الكونفرس ليغ" التي حل وصيفا فيها في العامين 2023 و2024.
وإضافة إلى عدلي، سبق لفيورنتينا التعاقد مع العديد من اللاعبين في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، أبرزهم حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، والمهاجم مويز كين من يوفنتوس، ولاعب الوسط أندريا كولباني من مونتسا، والمدافع الكرواتي مارين بونجراتشيتش من ليتشي.
سانشو على أعتاب يوفنتوس
فقد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فرصه في تعزيز هجوم الفريق بالتعاقد مع جادون سانشو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن أن انتقال سانشو إلى صفوف "بي إس جي" خلال الصيف الحالي لم يعد ممكنا، مشيرة إلى أن الجناح الإنجليزي بصدد الانتقال إلى صفوف يوفنتوس.
وأوضحت أن ناديي مانشستر يونايتد ويوفنتوس اتفقا على صفقة إعارة جادون سانشو لمدة موسم واحد مع بند إلزامية الشراء، حيث كان سانشو قضى الجزء الثاني من الموسم الماضي معارا لفريق بروسيا دورتموند الألماني.
وترشح الجناح الإنجليزي الدولي للانتقال إلى سان جيرمان ضمن خيارات الإدارة الفرنسية لتعويض رحيل كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه التاريخي بعد 7 مواسم قضاها في صفوفه، لينضم الصيف الحالي إلى ريال مدريد بصفقة انتقال حر.
تشيلسي ينافس أهلي جدة على أوسيمين
ورد نادي تشيلسي الإنجليزي على عرض أهلي جدة السعودي بضم النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكان أهلي جدة أرسل عرضا قبل أيام لضم أوسيمين مقابل 70 مليون يورو.
ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، نجح روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمين، في إقناع تشيلسي بتقديم عرض لضم أوسيمين من نابولي الإيطالي مقابل 70 مليون يورو.
وأشارت إلى أن أهلي جدة يعرض على أوسيمين راتبا أكبر مما يقدمه البلوز.
ورغم تصريحات وكيل أوسيمين بأن اللاعب يرغب في الاستمرار بأوروبا، إلا أن "لاجازيتا" أكدت أن اللاعب يدرس الموافقة على عرض أهلي جدة.
وذكرت الصحيفة الإيطالية أن أوسيمين سيكون صاحب القرار النهائي في الصفقة، حيث سيختار ما بين رغبته في الاستمرار بأوروبا والعرض المالي الأكبر في الدوري السعودي.
صفقة تبادلية بين ميلان وروما
بات ميلان وروما على أعتاب إجراء صفقة تبادلية خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وكتب الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" الإسبانية ماتيو موريتو عبر حسابه في منصة "إكس": "هناك تحديثات بشأن الصفقة التبادلية الخاصة بانتقال أليكسيس ساليميكريس نجم ميلان إلى روما، نظير توقيع تامي أبراهام مهاجم الذئاب مع الروسونيري".
وأضاف: "توصل روما إلى اتفاق كامل الآن بشأن الشروط الشخصية للعقد مع أليكسيس سايليمايكرز، بينما يعمل ميلان على الأمر نفسه مع أبراهام، والأطراف قريبة جدا من الاتفاق على الصفقة".
وتابع: "أبراهام يريد الانتقال إلى ميلان، وسيكون هناك اتصال جديد بين الروسونيري وروما خلال الساعات المقبلة للاتفاق على صيغة الصفقة، وستتضمن الصفقة أيضا، حصول روما على مقابل مالي يبلغ 10 ملايين يورو".
يوفنتوس يضم نجم أتالانتا
وأعلن نادي يوفنتوس تعاقده الرسمي مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف أتالانتا.
وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي: "إن تيون كوبمينرز بات لاعبا جديدا في صفوف السيدة العجوز، بعقد يمتد لـ5 سنوات حتى 30 حزيران (يونيو) 2029".
وأوضح "اليوفي" أن ذلك جاء بعد أن اجتاز كوبمينرز الكشف الطبي في يوفنتوس.
وذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس حسم صفقة كوبمينرز نظير 52 مليون يورو رسوم ثابتة، إضافة إلى 7 ملايين يورو كإضافات.
وكان كوبمينرز خارج خطط أتالانتا للموسم الجديد، بعدما تمرد ورفض التدريب مع زملائه في الأسابيع الماضية، كما جرى استبعاده من السوبر الأوروبي.
ويعد كوبمينرز لاعب الوسط الأكثر إحرازا للأهداف (26 هدفا) في الدوري الإيطالي منذ انضمامه إلى أتالانتا بالموسم 2021/2022.
نابولي يحسم صفقة مكتوميناي
حسم نابولي تعاقده مع الإسكتلندي سكوت مكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد ونابولي وقعا على الوثائق الخاصة بإنجاز صفقة سكوت مكتوميناي.
وأضاف: "سيصل مكتوميناي إلى إيطاليا خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقد طويل الأمد مع النادي مقابل 30 مليون يورو، إضافة إلى نسبة 10 % من إعادة البيع المستقبلي".
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مانشستر يونايتد كان مترددا بشأن بيع مكتوميناي، لكنهم لم يتمكنوا من ضمان دقائق المشاركة التي يريدها اللاعب.
ويعد مكتوميناي أحد أبناء أكاديمية يونايتد، ما يعني أن بيعه يمثل "ربحا خالصا" للنادي، وسيساعده على الامتثال للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخاصة باللعب النظيف.
عادل يقترب من خيتافي
اقترب المصري إبراهيم عادل نجم فريق بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف خيتافي الإسباني هذا الصيف.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن صاحب الـ23 عاما بصدد السفر إلى مدريد، من أجل الخضوع للفحص الطبي للنادي الإسباني والتوقيع معه.
ومع ذلك، لا توجد معلومات حول ما إذا كان اللاعب المصري سينضم إلى خيتافي نهائيا أم على سبيل الإعارة.
وفي حالة الانتقال على سبيل الإعارة، سيضيف الناديان خيارا للشراء غير إلزامي، وفقا للصحيفة نفسها.
برشلونة يفشل بضم بايتيتش
فشل فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع ستيفان بايتيتش لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي، وتقدم بعرض رسمي لضمه على سبيل الإعارة، وفقا لتقارير صحفية بقيمة 4 ملايين يورو، ولا يتضمن بندا للشراء.
ووفقا لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، فإن باييتش سينضم لصفوف ريد بول سالزبورج النمساوي، بقوله: "رغم محاولات برشلونة خلال الساعات الماضية، لم يكن ممكنا حسم الصفقة، نظرا لأزمات النادي الكتالوني المتعلقة باللعب المالي النظيف، الذي كان عائقا أمام إتمام التعاقد مع باييتش".
وكشف سردان بايتيتش والد اللاعب، عن تمنياته برؤية نجله يلعب في برشلونة، مشيرا إلى أنه قادر على اللعب أساسيا تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك. -(وكالات)

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