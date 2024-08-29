المحطة يستقطب الفلسطيني كتانة ويفاضل بين محترف عربي وبيلاروسي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- نجح فريق المحطة في كسب خدمات لاعب
المنتخب الفلسطيني وفريق القوات – بطل ألقاب الطائرة الفلسطينية - أدهم كتانة، والذي يشاركه منافسات بطولة كأس الأردن التي يستهل فريق المحطة مشواره فيها بملاقاة العودة، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية في المسابقة التي تقام منافساتها وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد المدير الفني لفريق المحطة في حديثه لـ"الغد": "فريق المحطة يدخل مسابقة الكأس بطموحات جديدة، بعد أن عالج الأخطاء التي رافقت أداء الفريق في مسابقة درع اتحاد الكرة، ويملك طموح التأهل إلى الأدوار المتقدمة، محترما عراقة وتاريخ العودة وجهازه الفني ولاعبيه، إلا أن العودة ينظر إلى تقديم نفسه بشكل جديد في مسابقة الدرع، يتناسب مع طموحاته لخوض البطولة الأهم –الدوري الممتاز-، والتقدم أكثر إلى مربع الأربعة الكبار".
وحول آخر تعزيزات فريق المحطة لمسابقتي كأس الأردن والدوري، قال سعيفان: "توصلنا إلى اتفاق مع لاعب منتخب فلسطيني وبطل دوري بلاده فريق القوات أدهم كتانة الذي يشغل المركز (4)، ليلعب ضمن صفوفنا خلال مسابقتي كأس الأردن والدوري الممتاز، مستفيدين من قرار اتحاد الكرة الطائرة بالسماح لأندية الدرجة الممتازة، باستقطاب لاعبين من فلسطين ومعاملتهم معاملة اللاعب الأردني".
وزاد: "ونحن في نادي المحطة أجرينا اتصالاتنا مع مسؤولي النادي الفلسطيني، والمدربين المقربين من اللاعب المميز، وكسبنا خدماته لصالح الفريق، وأجد أن قرار اتحاد الكرة الطائرة صائب وشكل من أشكال الدعم، للرياضة الفلسطينية عامة، والكرة الطائرة خاصة في ظل ما يعانيه الأهل في فلسطين وغزة، من احتلال وحرب إبادة شاملة، كانت الرياضة والرياضيين من ضحايا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ومن واجب أندية الدرجة الممتازة فتح أحضانها وأبوابها لاحتضان لاعبي الكرة الطائرة الفلسطينية".
وأكمل: "تعليمات اتحاد الكرة الطائرة، تسمح باستقطاب محترف واحد، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات المسابقة الأهم- بطولة الدوري-، نتحرك جاهدين وعبر العديد من الوكلاء، لاستقطاب لاعب محترف يعزز صفوف فريق المحطة، ويلتقي مع الطموحات الإدارية والفنية بالاقتراب من مربع الكبار، رصدنا لاعبا عربيا سبق وأن لعب بالدوري المحلي، وآخر بلاروسي، وتجري مفاوضات جادة لكسب خدمات أحدهما، ومن المتوقع أن يصل ردهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وكلا اللاعبين يتمتع بمواصفات وإمكانات بدنية وفنية وتكتيكية مميزة، وكسب خدمات أحدهما يعتبر إضافة نوعية لفريق المحطة الناظر بجدية إلى تغيير واقعه التنافسي في المسابقتين المقبلتين".
وعن تحضيرات فريق المحطة خلال الفترة الحالية، أجاب سعيفان: "نكثف التدريبات لرفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للفريق، الذي يبدي لاعبوه التزاما وحماسا كبيرين ومعنويات عالية، بحسب ما تكشف عنه الوجبات التدريبية التي يجريها الفريق في إحدى الصالات التي يستأجرها 3 أو 4 أيام في الأسبوع بسبب شح الصالات الرياضية، وضعف الإمكانات المالية حالنا حال جميع الأندية الرياضية، ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين، بوجود المعد نعمان محمد نعمان، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، والليبرو محمد جروان، وبعض الوجوه الواعدة، وتغلف التدريبات الروح الأسرية، وتكاتف الجهود والتقاؤها حول هدف ظهور فريق المحطة بثوب فني جديد في استحقاقات أندية الممتاز للموسم الحالي".
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