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المحطة يستقطب الفلسطيني كتانة ويفاضل بين محترف عربي وبيلاروسي

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- نجح فريق المحطة في كسب خدمات لاعب المنتخب الفلسطيني وفريق القوات – بطل ألقاب الطائرة الفلسطينية - أدهم كتانة، والذي يشاركه منافسات بطولة كأس الأردن التي يستهل فريق المحطة مشواره فيها بملاقاة العودة، من خلال المباراة التي تقام عند الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 18 أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية في المسابقة التي تقام منافساتها وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة، وتستمر حتى الخامس والعشرين من الشهر المقبل.
وأكد المدير الفني لفريق المحطة في حديثه لـ"الغد": "فريق المحطة يدخل مسابقة الكأس بطموحات جديدة، بعد أن عالج الأخطاء التي رافقت أداء الفريق في مسابقة درع اتحاد الكرة، ويملك طموح التأهل إلى الأدوار المتقدمة، محترما عراقة وتاريخ العودة وجهازه الفني ولاعبيه، إلا أن العودة ينظر إلى تقديم نفسه بشكل جديد في مسابقة الدرع، يتناسب مع طموحاته لخوض البطولة الأهم –الدوري الممتاز-، والتقدم أكثر إلى مربع الأربعة الكبار".
وحول آخر تعزيزات فريق المحطة لمسابقتي كأس الأردن والدوري، قال سعيفان: "توصلنا إلى اتفاق مع لاعب منتخب فلسطيني وبطل دوري بلاده فريق القوات أدهم كتانة الذي يشغل المركز (4)، ليلعب ضمن صفوفنا خلال مسابقتي كأس الأردن والدوري الممتاز، مستفيدين من قرار اتحاد الكرة الطائرة بالسماح لأندية الدرجة الممتازة، باستقطاب لاعبين من فلسطين ومعاملتهم معاملة اللاعب الأردني".
وزاد: "ونحن في نادي المحطة أجرينا اتصالاتنا مع مسؤولي النادي الفلسطيني، والمدربين المقربين من اللاعب المميز، وكسبنا خدماته لصالح الفريق، وأجد أن قرار اتحاد الكرة الطائرة صائب وشكل من أشكال الدعم، للرياضة الفلسطينية عامة، والكرة الطائرة خاصة في ظل ما يعانيه الأهل في فلسطين وغزة، من احتلال وحرب إبادة شاملة، كانت الرياضة والرياضيين من ضحايا الاحتلال الصهيوني الغاشم، ومن واجب أندية الدرجة الممتازة فتح أحضانها وأبوابها لاحتضان لاعبي الكرة الطائرة الفلسطينية".
وأكمل: "تعليمات اتحاد الكرة الطائرة، تسمح باستقطاب محترف واحد، ومع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات المسابقة الأهم- بطولة الدوري-، نتحرك جاهدين وعبر العديد من الوكلاء، لاستقطاب لاعب محترف يعزز صفوف فريق المحطة، ويلتقي مع الطموحات الإدارية والفنية بالاقتراب من مربع الكبار، رصدنا لاعبا عربيا سبق وأن لعب بالدوري المحلي، وآخر بلاروسي، وتجري مفاوضات جادة لكسب خدمات أحدهما، ومن المتوقع أن يصل ردهما خلال الأيام القليلة المقبلة، وكلا اللاعبين يتمتع بمواصفات وإمكانات بدنية وفنية وتكتيكية مميزة، وكسب خدمات أحدهما يعتبر إضافة نوعية لفريق المحطة الناظر بجدية إلى تغيير واقعه التنافسي في المسابقتين المقبلتين".
وعن تحضيرات فريق المحطة خلال الفترة الحالية، أجاب سعيفان: "نكثف التدريبات لرفع الجاهزية البدنية والتكتيكية للفريق، الذي يبدي لاعبوه التزاما وحماسا كبيرين ومعنويات عالية، بحسب ما تكشف عنه الوجبات التدريبية التي يجريها الفريق في إحدى الصالات التي يستأجرها 3 أو 4 أيام في الأسبوع بسبب شح الصالات الرياضية، وضعف الإمكانات المالية حالنا حال جميع الأندية الرياضية، ويضم الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين، بوجود المعد نعمان محمد نعمان، أحمد جمعة، يوسف إسليم، محمد قاسم، أحمد النقيب، بديع سمارة، والليبرو محمد جروان، وبعض الوجوه الواعدة، وتغلف التدريبات الروح الأسرية، وتكاتف الجهود والتقاؤها حول هدف ظهور فريق المحطة بثوب فني جديد في استحقاقات أندية الممتاز للموسم الحالي".

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