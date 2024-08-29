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الأميرة آية تشارك في اجتماعات آسيوي الطائرة

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تشارك رئيس اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل ونائب الرئيس جهاد قطيشات، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة في بانكوك، والتي تجري على هامشها انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الدفة الإدارية اليوم.
ويبرز القطري رئيس اتحاد غرب آسيا الحالي علي الكواري، والفيتنامي أبرز المترشحين لتولي منصب الرئاسة، في ظل توقع بأن يشهد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، ظهور أسماء جديدة لها وزنها ومساهماتها، في تطوير الكرة الطائرة في اتحاداتها الوطنية.
وكانت سمو الأميرة آية بنت فيصل، شاركت أيضا في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي ترأسه القطري علي الكواري، وجرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وشاركها نائب سموها ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا جهاد قطيشات، وجرى فيه مناقشة العديد من الملفات بما يخص خطة الاتحاد وتنظيم البطولات واستضافاتها سواء داخل الصالات أو الشاطئية، للأندية والمنتخبات وجميع الفئات، في الوقت الذي أثنى فيه الكواري على تجربة الاتحاد الأردني الرائدة، وخطواته الواثقة نحو التطوير وتحسين الأداء والنتائج والحضور والمنافسة عربيا وإقليما، في ظل توجيهات رئيسة الاتحاد المحلي سمو الأميرة آية بنت فيصل، والذي يلتقي مع دعم العائلة الهاشمية للرياضة والرياضيين في الأردن.
ويتوقع المراقبون المحليون والعرب، أن تعود الطائرة الأردنية بمكاسب إدارية مهمة من بانكوك، ما يعزز مساعيها الإدارية الرامية إلى توسيع رقعة التأثير والتطوير وحضور الكرة الطائرة الأردنية على المستويات العربية والقارية والدولية، وقد يمهد هذا المكسب الإداري المهم في فتح الأبواب لمنصب إداري ومكسب مؤثر في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

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