الأميرة آية تشارك في اجتماعات آسيوي الطائرة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو
عمان- تشارك رئيس اتحاد الكرة الطائرة سمو الأميرة آية بنت فيصل ونائب الرئيس جهاد قطيشات، في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة في بانكوك، والتي تجري على هامشها انتخاب مجلس إدارة جديد يقود الدفة الإدارية اليوم.
ويبرز القطري رئيس اتحاد غرب آسيا الحالي علي الكواري، والفيتنامي أبرز المترشحين لتولي منصب الرئاسة، في ظل توقع بأن يشهد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، ظهور أسماء جديدة لها وزنها ومساهماتها، في تطوير الكرة الطائرة في اتحاداتها الوطنية.
وكانت سمو الأميرة آية بنت فيصل، شاركت أيضا في اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والذي ترأسه القطري علي الكواري، وجرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، وشاركها نائب سموها ونائب رئيس اتحاد غرب آسيا جهاد قطيشات، وجرى فيه مناقشة العديد من الملفات بما يخص خطة الاتحاد وتنظيم البطولات واستضافاتها سواء داخل الصالات أو الشاطئية، للأندية والمنتخبات وجميع الفئات، في الوقت الذي أثنى فيه الكواري على تجربة الاتحاد الأردني الرائدة، وخطواته الواثقة نحو التطوير وتحسين الأداء والنتائج والحضور والمنافسة عربيا وإقليما، في ظل توجيهات رئيسة الاتحاد المحلي سمو الأميرة آية بنت فيصل، والذي يلتقي مع دعم العائلة الهاشمية للرياضة والرياضيين في الأردن.
ويتوقع المراقبون المحليون والعرب، أن تعود الطائرة الأردنية بمكاسب إدارية مهمة من بانكوك، ما يعزز مساعيها الإدارية الرامية إلى توسيع رقعة التأثير والتطوير وحضور الكرة الطائرة الأردنية على المستويات العربية والقارية والدولية، وقد يمهد هذا المكسب الإداري المهم في فتح الأبواب لمنصب إداري ومكسب مؤثر في الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.
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