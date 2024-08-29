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الفيصلي يستقبل الرمثا في قمة مبكرة وشباب الأردن ومعان ينشدان الفوز

8/29/2024 3:03:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يشهد اليوم الثاني من الأسبوع الأول لمنافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم بنسختها السابعة والثلاثين، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستقبل الفيصلي "بطل النسخة الماضية" ضيفه فريق الرمثا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأمير محمد الزرقاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا فرق الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان، ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية تساهم في تحقيق الآمال والتطلعات بحصد اللقب.
كما يشهد نفس الملعب مواجهة فريق معان ونظيره فريق شباب الأردن عند الساعة السادسة مساء في إطار مباريات المجموعة الأولى والتي تضم الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، وشباب العقبة.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
الفيصلي × الرمثا
يدخل فريق الفيصلي مباراة اليوم بأكثر من هدف أولها تحقيق الفوز في رحلة دفاعه عن لقبه، ومحاولات اللاعبين إثبات قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية أمام المدير الفني الجديد، السوري رأفت محمد الذي يشرف على الأزرق للمرة الأولى بعد توليه مهمة القيادة الفنية خلفا للمدير الفني السابق أحمد هايل، والوقوف على حالة الفريق العامة خصوصا في ظل غياب الخماسي الحارس نور بني عطية، سالم العجالين، حالد زكريا، حسام أبو الذهب والمحترف الفلسطيني مصعب البطاط.
ويدرك الفيصلي وجهاز الفني أنه يواجه فريقا شابا منظما، يمزج بين الخبرة والشباب، ويلعب بأسلوب هجومي، وسيعمل على إغلاق المنافذ أمام انطلاقاته والوصول لمرمى الحارس مالك شلبية من كافة المحاور وهو يملك العديد من الأوراق الفنية في كافة المراكز التي تتميز بالقدرات العالية في الجانبين الدفاعي والهجومي.
ويعول الفيصلي علي في مواجهة الليلة على عبيدة الزعبي، براء مرعي، مهند خير الله ، منذر أبو عمارة، السوري محمد ريحانية، عمر هاني، فيصل أبو شنب، خالد الصياحين، المحترف سيمون، وصهيب أبو هشهش، مع احتمال مشاركة ياسين البخيت وعبيدة السمارنة.
وعلى الجانب المقابل سيعمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على تحقيق التوازن وعدم المبالغة في الهجوم، خصوصا أنه يعرف قدرات لاعبي الفيصلي رغم غياب نجوم المنتخب، حيث يمتاز الفيصلي في السيطرة على وسط الملعب والاعتماد على رفع الكرات العرضية الأمر الذي يتطلب من مدافعي الرمثا الحذر وعدم ترك الفرصة لبكر كلبونة وسيمون في استغلال ذلك.
لاعبو الرمثا الذين يعرفون طريق المرمى من خلال القيادة الجيدة لحمزة الدردور، الذي يرسم بصمته على معظم الكرات الأمامية، وينتظر أن يبدأ البزور المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة الماضية باستثناء اللاعب علي عزايزة الذي يتواجد مع منتخب النشامى، والتي ضمت، مالك شلبية، يوسف محمد، أحمد السامان، خالد أبو عاقولة، هايل ذيابات، بشار ذيابات، إبراهيم الخب، خالد الدردور، مصعب اللحام، وحمزة الدردور.
معان × شباب الأردن
الفريقان يلعبان بأورق فنية مكشوفة، ومن دون غيابات حيث لا يوجد أي لاعب من الفريقين في صفوف المنتخب الوطني، ويسعيان في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز من خلال استغلال الفرص المتاحة.
شباب الأردن ظهر أكثر انسجاما واستقرارا حيث قدم خلال الجولات الماضية مستويات جيدة، ويركز الشباب على حيوية شبابه وإمكانياتهم الفنية العالية، وينتظر أن يدفع مدربه محمود شلباية في بداية اللقاء باللاعبين رشيد رفيد، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، عون المحارمة، ثائر خليل، زيد الأصفر، حمزة النعيم، محمد طة، عمر سريوه، ورد البري، أحمد طنوس، ومع إمكانية الدفع بأيهم هشام والمهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي الذي تعاقد معه الفريق قبل أيام.
فريق معان الذي حقق تعادلا في بداية مشواره بدوري المحترفين أمام الفيصلي وخسر في الجولتين الثانية والثالثة، لم يقدم الأداء الفني المطلوب وغاب عنه الانسجام، ويحتاج إلى إعادة أوراقه الفنية وضبطها من قبل مديره الفني العراقي أمين فليب خصوصا في مباراة اليوم، فهو يواجه فريق منسجم ويلعب كرة جميلة ويستطيع الوصول للمرمى بأسهل الطرق.
ويدرك معان خطورة لاعبي الشباب وسيعمل على تشييد خطة دفاعية محكمة والاعتماد على الهجمات المرتدة، ويعتمد معان على وليد عصام في حراس المرمى، يزن الغرابلة، محمد المشة، خضر الحاج، سليمان أبو زمع، حسين عبيدات، شاهر شلباية، إياد طملية، حمزة مرضي، علي المصري، عمر مناصرة.

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