الفيصلي يستقبل الرمثا في قمة مبكرة وشباب الأردن ومعان ينشدان الفوز

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان – يشهد اليوم الثاني من الأسبوع الأول لمنافسات مسابقة درع اتحاد كرة القدم
بنسختها السابعة والثلاثين، مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستقبل الفيصلي "بطل النسخة الماضية" ضيفه فريق الرمثا عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأمير محمد الزرقاء ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي تضم أيضا فرق الصريح، السلط، الأهلي ومغير السرحان، ويسعى كلا الفريقين لبداية قوية تساهم في تحقيق الآمال والتطلعات بحصد اللقب.
كما يشهد نفس الملعب مواجهة فريق معان ونظيره فريق شباب الأردن عند الساعة السادسة مساء في إطار مباريات
المجموعة الأولى والتي تضم الحسين إربد، الوحدات، الجزيرة، وشباب العقبة.
وتقام المباريات خلال فترة التوقف الدولي بغياب لاعبي المنتخب الوطني، حيث ستقام خلال الفترة الحالية جولتان، فيما تقام جولتان بفترة التوقف الدولية المقبلة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
ويختلف نظام بطولة الدرع عن الموسم الماضي، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، بحيث تضم كل مجموعة 6 فرق، ويخوض كل فريق5 مباريات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للدور نصف النهائي.
الفيصلي × الرمثا
يدخل فريق الفيصلي مباراة اليوم بأكثر من هدف أولها تحقيق الفوز في رحلة دفاعه عن لقبه، ومحاولات اللاعبين إثبات قدراتهم وإمكانياتهم الفنية والبدنية أمام المدير الفني الجديد، السوري رأفت محمد الذي يشرف على الأزرق للمرة الأولى بعد توليه مهمة القيادة الفنية خلفا للمدير الفني السابق أحمد هايل، والوقوف على حالة الفريق العامة خصوصا في ظل غياب الخماسي الحارس نور بني عطية، سالم العجالين، حالد زكريا، حسام أبو الذهب والمحترف الفلسطيني مصعب البطاط.
ويدرك الفيصلي وجهاز الفني أنه يواجه فريقا شابا منظما، يمزج بين الخبرة والشباب، ويلعب بأسلوب هجومي، وسيعمل على إغلاق المنافذ أمام انطلاقاته والوصول لمرمى الحارس مالك شلبية من كافة المحاور وهو يملك العديد من الأوراق الفنية في كافة المراكز التي تتميز بالقدرات العالية في الجانبين الدفاعي والهجومي.
ويعول الفيصلي علي في مواجهة الليلة على عبيدة الزعبي، براء مرعي، مهند خير الله ، منذر أبو عمارة، السوري محمد ريحانية، عمر هاني، فيصل أبو شنب، خالد الصياحين، المحترف سيمون، وصهيب أبو هشهش، مع احتمال مشاركة ياسين البخيت وعبيدة السمارنة.
وعلى الجانب المقابل سيعمل المدير الفني لفريق الرمثا وسيم البزور على تحقيق التوازن وعدم المبالغة في الهجوم، خصوصا أنه يعرف قدرات لاعبي الفيصلي رغم غياب نجوم المنتخب، حيث يمتاز الفيصلي في السيطرة على وسط الملعب والاعتماد على رفع الكرات العرضية الأمر الذي يتطلب من مدافعي الرمثا الحذر وعدم ترك الفرصة لبكر كلبونة وسيمون في استغلال ذلك.
لاعبو الرمثا الذين يعرفون طريق المرمى من خلال القيادة الجيدة لحمزة الدردور، الذي يرسم بصمته على معظم الكرات الأمامية، وينتظر أن يبدأ البزور المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت مباراة الماضية باستثناء اللاعب علي عزايزة الذي يتواجد مع منتخب النشامى، والتي ضمت، مالك شلبية، يوسف محمد، أحمد السامان، خالد أبو عاقولة، هايل ذيابات، بشار ذيابات، إبراهيم الخب، خالد الدردور، مصعب اللحام، وحمزة الدردور.
معان × شباب الأردن
الفريقان يلعبان بأورق فنية مكشوفة، ومن دون غيابات حيث لا يوجد أي لاعب من الفريقين في صفوف المنتخب الوطني، ويسعيان في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز من خلال استغلال الفرص المتاحة.
شباب الأردن ظهر أكثر انسجاما واستقرارا حيث قدم خلال الجولات الماضية مستويات جيدة، ويركز الشباب على حيوية شبابه وإمكانياتهم الفنية العالية، وينتظر أن يدفع مدربه محمود شلباية في بداية اللقاء باللاعبين رشيد رفيد، رواد أبو خيزران، أحمد أيمن، عون المحارمة، ثائر خليل، زيد الأصفر، حمزة النعيم، محمد طة، عمر سريوه، ورد البري، أحمد طنوس، ومع إمكانية الدفع بأيهم هشام والمهاجم الجزائري عبد الملك مفتاحي الذي تعاقد معه الفريق قبل أيام.
فريق معان الذي حقق تعادلا في بداية مشواره بدوري المحترفين أمام الفيصلي وخسر في الجولتين الثانية والثالثة، لم يقدم الأداء الفني المطلوب وغاب عنه الانسجام، ويحتاج إلى إعادة أوراقه الفنية وضبطها من قبل مديره الفني العراقي أمين فليب خصوصا في مباراة اليوم، فهو يواجه فريق منسجم ويلعب كرة جميلة ويستطيع الوصول للمرمى بأسهل الطرق.
ويدرك معان خطورة لاعبي الشباب وسيعمل على تشييد خطة دفاعية محكمة والاعتماد على الهجمات المرتدة، ويعتمد معان على وليد عصام في حراس المرمى، يزن الغرابلة، محمد المشة، خضر الحاج، سليمان أبو زمع، حسين عبيدات، شاهر شلباية، إياد طملية، حمزة مرضي، علي المصري، عمر مناصرة.
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