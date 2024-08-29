قروض بدون فوائد لتبني المزارعين تكنولوجيا الموفرة للمياه



وحضر مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني، المهندس محمد الدوجان والمدير الإقليمي لشركة Advance Consulting، المهندسة لمياء الدباس، إضافة إلى من السفارة الهولندية في الأردن، ، ونائب مدير مشروع المحافظة على المياه (WEC)، المهندسة رانيا الزعبي، وعدد من المزارعي القادة في الأغوار الأردنية اطلاق شركة Advance Consulting.



وأوضح المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري -سلطة وادي الاردن تقوم بالتنسيق الكامل والمتابعة مع المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسساتها للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه خاصة وان الأردن يواجه تحديات مائية تتمثل بنقص كميات المياه المتاحة واهمية اختيار المزروعات المناسبة للبيئة المحلية بما يحسن من الاداء الزراعي.



ودعا الوزير المزارعين الى انتهاج برامج الانماط الزراعية التي من شانها تحقيق عوائد اقتصادية ومادية على المزارعين انفسهم وعلى الاقتصاد الوطني وبما يحقق الحماية للمزارعين ويمكنهم من تسويق و تصدير منتوجاتهم الزراعية بأسعار جيدة مؤكدا ان قطاع المياه يعمل على توفير كافة الامكانات المتاحة للأخوة المزارعين داعيا اياهم الى ان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة في نقل التجارب الحديثة وحماية مقدرات المياه حيث ان المحافظة عليها سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.



من ناحيته استعرضت المهندسة لميا الدباس المدير الإقليمي لشركة Advance Consulting أهمية الحملة ودور المزارعين ، مؤكدة على اهمية تظافر جهود الجهات المختلفة لحماية المصادر المائية و زيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعة من خلال نشر الوعي وادخال الممارسات و التكنولوجيا الحديثة ذات الاثر وتوفير حلول تمويلية مناسبة.



من جانبه، أضاف المهندس محمد الدوجان، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني، أن المؤسسة ستوفر قروض بدون فوائد ضمن انشطة برنامج اراضي لتعزيز تبني المزارعين للتكنولوجيا الموفرة للمياه بهدف دعم المزارعين لزيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعه، وهناك خطط للاقراض لتعزيز الواقع الزراعي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بما يعزز الاقتصاد الوطني والنهوض بالزراعة الاردنية.



وأشارت الدكتورة تسنيم حياصات، مستشار سياسات المياه لدى السفارة الهولندية في الأردن، الى أن البرامج والمشاريع المنبثقة من استراتيجية التعاون الهولندية في الأردن للسنوات 2023-2026 على توافق وتوائم مع أولويات الحكومة الأردنية لقطاع المياه وقطاع الزراعة. حيث تتضمن الاستراتيجية اربع أولويات رئيسية من ضمنها المياه والمناخ والزراعة، والتي تركز على المساهمة في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامتها، من خلال المساهمة في إيجاد مصادر بديلة عن المياه الجوفية، ودعم المشاريع الزراعية الريادية الذكية مائياً ومناخياً واستعادة الأنظمة البيئية، والمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2030.





وقال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ان سلطة مياه وادي الأردن ومن خلال وزارة المياه والري تسعى بكل امكانياتها للتسهيل على الاخوة المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم انطلاقا من التوجيه الملكي بدعم الزراعة والمزارعين وبهدف انجاح جهودهم وحماية الزراعة الوطنية وخلق كل الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل كوعد والتزاما من الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية وذلك حسب الحاجات الزراعية لكل منطقة.



وزاد الحيصة ان الجهود منصبة على مساندة ودعم الاخوة المزارعين وحسب الاحتياجات الزراعية وتقديم كافة الامكانيات والتسهيلات للمزارعين كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد بهدف تذليل كل الصعوبات امام المزارعين داعيا اياهم الى استخدام أساليب الري الحديثة والاوقات التي تناسب مزروعاتهم وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل ايجابي، مشيرا الى اطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة.



واشار الحيصة ان السلطة ستتابع وتنسق مع جميع جمعيات مستخدمي مياه الري التي تقوم بادارة مياه الري للتأكد من فاعلية توزيع مياه الري واجراء كافة الصيانات الخفيفة اللازمة لمأخذ الوحدات الزراعية في وادي الأردن بما يحافظ على البنى التحتية لمشاريع الري ويحسن من الاداء الزراعي .



يأتي اللقاء ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، المنفذ من قبل شركة Advance Consulting بالتعاون مع جامعة Wageningen الهولندية، والممول من قبل سفارة مملكة هولندا في الأردن، وتنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني وسلطة وادي الأردن.



ومن الجدير بالذكر أن الهدف العام لهذه الحملة هو زيادة كفاءة استخدام المياه في الري من خلال القيام بجولات وزيارات ميدانية إلى (600) مزرعة في الأغوار الأردنية و(50) مزرعة في الأزرق، لإجراء دراسة على أنظمة الري المستخدمة في هذه المزارع، والكشف عن التسريبات وتنفيذ بعض الإصلاحات وحساب الكميات المهدورة من المياه بهدف رفع الوعي بأهمية صيانة ومتابعة أنظمة الري في المزارع لزيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعه بما يتفق مع أهداف مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن في تطوير القطاع الزراعي الأردني من خلال تنمية القطاع الخاص وتعزيز الريادة والاستدامة باستخدام مجموعة من الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة.