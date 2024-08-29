قروض بدون فوائد لتبني المزارعين تكنولوجيا الموفرة للمياه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رعى وزير المياه والري، رائد أبو السعود، يوم الخميس، بحضور الأمين العام لسلطة مياه وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، حملة المحافظة على مياه الري، في منطقة ديرعلا.
وحضر مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني، المهندس محمد الدوجان والمدير الإقليمي لشركة Advance Consulting، المهندسة لمياء الدباس، إضافة إلى ممثل من السفارة الهولندية في الأردن، ، ونائب مدير مشروع المحافظة على المياه (WEC)، المهندسة رانيا الزعبي، وعدد من المزارعي القادة في الأغوار الأردنية اطلاق شركة Advance Consulting.
وأوضح المهندس رائد أبو السعود ان وزارة المياه والري -سلطة وادي الاردن تقوم بالتنسيق الكامل والمتابعة مع المزارعين بالتعاون مع وزارة الزراعة ومؤسساتها للتأكد من تحقيق الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه خاصة وان الأردن يواجه تحديات مائية تتمثل بنقص كميات المياه المتاحة واهمية اختيار المزروعات المناسبة للبيئة المحلية بما يحسن من الاداء الزراعي.
ودعا الوزير المزارعين الى انتهاج برامج الانماط الزراعية التي من شانها تحقيق عوائد اقتصادية ومادية على المزارعين انفسهم وعلى الاقتصاد الوطني وبما يحقق الحماية للمزارعين ويمكنهم من تسويق و تصدير منتوجاتهم الزراعية بأسعار جيدة مؤكدا ان قطاع المياه يعمل على توفير كافة الامكانات المتاحة للأخوة المزارعين داعيا اياهم الى ان يكونوا داعمين للجهود المتواصلة للوزارة في نقل التجارب الحديثة وحماية مقدرات المياه حيث ان المحافظة عليها سيعمل على سرعة الاستجابة لتطلعات ومطالب المزارعين وتلبيتها بكل فاعلية وتأمينهم بالاحتياجات المائية بعدالة.
من ناحيته استعرضت المهندسة لميا الدباس المدير الإقليمي لشركة Advance Consulting أهمية الحملة ودور المزارعين ، مؤكدة على اهمية تظافر جهود الجهات المختلفة لحماية المصادر المائية و زيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعة من خلال نشر الوعي وادخال الممارسات و التكنولوجيا الحديثة ذات الاثر وتوفير حلول تمويلية مناسبة.
من جانبه، أضاف المهندس محمد الدوجان، مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني، أن المؤسسة ستوفر قروض بدون فوائد ضمن انشطة برنامج اراضي لتعزيز تبني المزارعين للتكنولوجيا الموفرة للمياه بهدف دعم المزارعين لزيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعه، وهناك خطط للاقراض لتعزيز الواقع الزراعي ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة بما يعزز الاقتصاد الوطني والنهوض بالزراعة الاردنية.
وأشارت الدكتورة تسنيم حياصات، مستشار سياسات المياه لدى السفارة الهولندية في الأردن، الى أن البرامج والمشاريع المنبثقة من استراتيجية التعاون الهولندية في الأردن للسنوات 2023-2026 على توافق وتوائم مع أولويات الحكومة الأردنية لقطاع المياه وقطاع الزراعة. حيث تتضمن الاستراتيجية اربع أولويات رئيسية من ضمنها المياه والمناخ والزراعة، والتي تركز على المساهمة في الإدارة المتكاملة لمصادر المياه واستدامتها، من خلال المساهمة في إيجاد مصادر بديلة عن المياه الجوفية، ودعم المشاريع الزراعية الريادية الذكية مائياً ومناخياً واستعادة الأنظمة البيئية، والمساهمة في تقليل نسبة الانبعاثات للغازات الدفيئة بنسبة 31% بحلول 2030.
وقال امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة ان سلطة مياه وادي الأردن ومن خلال وزارة المياه والري تسعى بكل امكانياتها للتسهيل على الاخوة المزارعين والمواطنين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم انطلاقا من التوجيه الملكي بدعم الزراعة والمزارعين وبهدف انجاح جهودهم وحماية الزراعة الوطنية وخلق كل الظروف المناسبة وتمكينهم من القيام بواجبهم على الشكل الأمثل كوعد والتزاما من الحكومة بمراعاة المصلحة الوطنية وذلك حسب الحاجات الزراعية لكل منطقة.
وزاد الحيصة ان الجهود منصبة على مساندة ودعم الاخوة المزارعين وحسب الاحتياجات الزراعية وتقديم كافة الامكانيات والتسهيلات للمزارعين كونهم احد الركائز الاقتصادية للبلاد بهدف تذليل كل الصعوبات امام المزارعين داعيا اياهم الى استخدام أساليب الري الحديثة والاوقات التي تناسب مزروعاتهم وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وتفعيلها لتعظيم الفوائد والعوائد الاقتصادية من الزراعة الوطنية بما ينعكس على المزارع والوطن بشكل ايجابي، مشيرا الى اطلاق الخطة الاستراتيجية للسلطة.
واشار الحيصة ان السلطة ستتابع وتنسق مع جميع جمعيات مستخدمي مياه الري التي تقوم بادارة مياه الري للتأكد من فاعلية توزيع مياه الري واجراء كافة الصيانات الخفيفة اللازمة لمأخذ الوحدات الزراعية في وادي الأردن بما يحافظ على البنى التحتية لمشاريع الري ويحسن من الاداء الزراعي .
يأتي اللقاء ضمن أنشطة مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن، المنفذ من قبل شركة Advance Consulting بالتعاون مع جامعة Wageningen الهولندية، والممول من قبل سفارة مملكة هولندا في الأردن، وتنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي الأردني وسلطة وادي الأردن.
ومن الجدير بالذكر أن الهدف العام لهذه الحملة هو زيادة كفاءة استخدام المياه في الري من خلال القيام بجولات وزيارات ميدانية إلى (600) مزرعة في الأغوار الأردنية و(50) مزرعة في الأزرق، لإجراء دراسة على أنظمة الري المستخدمة في هذه المزارع، والكشف عن التسريبات وتنفيذ بعض الإصلاحات وحساب الكميات المهدورة من المياه بهدف رفع الوعي بأهمية صيانة ومتابعة أنظمة الري في المزارع لزيادة كفاءة استخدام المياه داخل المزرعه بما يتفق مع أهداف مشروع الدعم الزراعي الهولندي الثاني للأردن في تطوير القطاع الزراعي الأردني من خلال تنمية القطاع الخاص وتعزيز الريادة والاستدامة باستخدام مجموعة من الحلول المبتكرة والصديقة للبيئة.
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