تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية حتى 30 أيلول المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية للتقدم للجائزة، ولتمكين جميع المتقدمين من استكمال متطلبات طلبات التقدم.
يذكر أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية.
وتتضمن فئات التقدم الجائزة فئة الأفراد والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات الربحية والعمل الجماعي، ضمن مجالات العمل الاجتماعي، الصحي، التعليمي والتدريبي، الريادة والابتكار، البيئي والسياحي، والفني والثقافي.
ويمكن التقدم للجائزة عبر الرابط التالي: ().
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