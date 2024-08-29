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تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت لجنة إدارة جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية حتى 30 أيلول المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات والفرق الجماعية للتقدم للجائزة، ولتمكين جميع المتقدمين من استكمال متطلبات طلبات التقدم.

يذكر أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية.
وتتضمن فئات التقدم الجائزة فئة الأفراد والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات الربحية والعمل الجماعي، ضمن مجالات العمل الاجتماعي، الصحي، التعليمي والتدريبي، الريادة والابتكار، البيئي والسياحي، والفني والثقافي.
ويمكن التقدم للجائزة عبر الرابط التالي: ().

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