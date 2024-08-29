تمديد التسجيل لجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 30 أيلول

يذكر أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم، لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والفرق التطوعية.

وتتضمن فئات التقدم الجائزة فئة الأفراد والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات الربحية والعمل الجماعي، ضمن مجالات العمل الاجتماعي، الصحي، التعليمي والتدريبي، الريادة والابتكار، البيئي والسياحي، والفني والثقافي.

ويمكن التقدم للجائزة عبر الرابط التالي: ().

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