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شركتا طيران عالمية تعيدان تشغيل خطوطها إلى الأردن

8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، عاودت شركتي طيران عالمية التشغيل إلى الأردن من أصل 5 شركات قامت سابقا بتعليق تشغيلها من وإلى الأردن.
وأوضح أن شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا وشركة الطيران النمساوية أعادت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة عمان.

وأضاف مستو، في تصريح الخميس، أن شركات الطيران التي ما تزال رحلاتها معلقة إلى الأردن تعمل بوتيرة منخفضة للمملكة لا تتعدى تشغيلها الكلي 5 رحلات أسبوعيا وتشكل نسبة تقل عن 1% من التشغيل الكلي لمطار الملكة علياء الدولي وإلى مقاطع في الولايات المتحدة وإسبانيا واليونان وهذه الدول ترتبط مع المملكة من خلال الناقل الوطني الملكية الأردنية برحلات مباشرة ومجدولة لم يجرى عليها أي تغيير.

ومن ناحية أخرى أوضح مستو، أن عدد الشركات الحاصلة على تصاريح لتشغيل رحلات جوية منتظمة إلى مطار الملكة علياء الدولي 43 شركة عالمية ووطنية تربط المملكة بما يزيد على 73 مطار دولي برحلات مباشرة ويأتي تعليق بعض الشركات العالمية لرحلاتها مؤقتا كإجراء احترازي من قبلها لمعظم دول الشرق الأوسط وليس للأردن فقط.

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