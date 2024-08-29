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الملك يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية

8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، الخميس، ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتوصل إلى تهدئة شاملة تمنع توسع دائرة الصراع في المنطقة.


وحذر جلالته في الاتصال، من الأعمال العدائية التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين والانتهاكات على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.
وجدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أهمية دور ألمانيا والاتحاد الأوروبي في خفض التصعيد.


وأعاد جلالته التأكيد على أن الأردن لا يسمح بأن يكون ساحة حرب، ولن يقبل بأي أفعال تمس استقراره.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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