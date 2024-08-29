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كتلة هوائية معتدلة الحرارة نهاية الأسبوع - تفاصيل

8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تشير أحدث التوقعات الجوية في "طقس العرب"، أن الأجواء مساء الخميس وليل الخميس / الجمعة ستكون لطيفة للغاية في مختلف مناطق المملكة ومناسبة للأنشطة الخارجية عموماً، بينما تميل إلى البرودة في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.
- الحاجة إلى ارتداء ملابس دافئة في ساعات الليل والصباح الباكر

وقال المختصون إن تأثير الكتلة المعتدلة سيكون واضحاً هذه الليلة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في ساعات متأخرة من هذه الليلة والصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والتي سنتخفض فيها درجات الحرارة في أجزاء من قمم الجنوب العالية إلى حول 10 درجات مئوية، بينما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة في الجبال المرتفعة في العاصمة عمان ما بين 17-20 درجة مئوية، مما سيتدعي ارتداء معطف خفيف وملابس دافئة عموماً.

- طقس صيفي معتدل ومناسب للأنشطة الخارجية في عطلة نهاية الأسبوع

وبحسب آخر التوقعات الجوية، يتوقع أن يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية المعتدلة في عطلة نهاية الأسبوع، لتسود أجواء صيفية معتدلة في عموم مناطق المملكة مع بقائها حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لذا يكون الطقس بمشيئة الله مناسباً نهاراً للخروج إلى الرحلات إن كان على مستوى المناطق الجبلية أو المناطق الغورية.


- استمرار الأجواء المائلة للبرودة والرطبة في عطلة نهاية الأسبوع

ويتوقع بمشيئة الله أن تستمر الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في عطلة نهاية الأسبوع مع ظهور كميات من السحب المنخفضة، لذا ينصح أثناء التوجه للجلسات الخارجية إلى ارتداء ملابس دافئة خاصة في المناطق الجبلية العالية.

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