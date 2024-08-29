كتلة هوائية معتدلة الحرارة نهاية الأسبوع - تفاصيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشير أحدث التوقعات الجوية في "طقس العرب"، أن الأجواء مساء الخميس وليل الخميس / الجمعة ستكون لطيفة للغاية في مختلف مناطق المملكة ومناسبة للأنشطة الخارجية عموماً، بينما تميل إلى البرودة في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر خاصة في المرتفعات الجبلية العالية.
- الحاجة إلى ارتداء ملابس دافئة في ساعات الليل والصباح الباكر
وقال المختصون إن تأثير الكتلة المعتدلة سيكون واضحاً هذه الليلة، حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة بالانخفاض لتصبح الأجواء مائلة للبرودة في ساعات متأخرة من هذه الليلة والصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والتي سنتخفض فيها درجات الحرارة في أجزاء من قمم الجنوب العالية إلى حول 10 درجات مئوية، بينما يتوقع أن تسجل درجات الحرارة في الجبال المرتفعة في العاصمة عمان ما بين 17-20 درجة مئوية، مما سيتدعي ارتداء معطف خفيف وملابس دافئة عموماً.
- طقس صيفي معتدل ومناسب للأنشطة الخارجية في عطلة نهاية الأسبوع
وبحسب آخر التوقعات الجوية، يتوقع أن يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية المعتدلة في عطلة نهاية الأسبوع، لتسود أجواء صيفية معتدلة في عموم مناطق المملكة مع بقائها حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة لذا يكون الطقس بمشيئة الله مناسباً نهاراً للخروج إلى الرحلات إن كان على مستوى المناطق الجبلية أو المناطق الغورية.
- استمرار الأجواء المائلة للبرودة والرطبة في عطلة نهاية الأسبوع
ويتوقع بمشيئة الله أن تستمر الأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر في عطلة نهاية الأسبوع مع ظهور كميات من السحب المنخفضة، لذا ينصح أثناء التوجه للجلسات الخارجية إلى ارتداء ملابس دافئة خاصة في المناطق الجبلية العالية.
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