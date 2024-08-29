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العيسوي يعزي آل المدني

8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل المدني بوفاة المهندس سامح حسين المدني.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد، وعموم آل المدني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

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