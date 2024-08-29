العيسوي يعزي آل المدني

العيسوي يعزي آل المدني
التاريخ
8/29/2024 3:02:55 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى آل المدني بوفاة المهندس سامح حسين المدني.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد
إلى ذوي الفقيد، وعموم آل المدني سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.
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