الصفدي: التهديد الأكبر للأمن الإقليمي يتمثل في احتلال إسرائيل لفلسطين

MENAFN - Alghad Newspaper) قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن المسؤولين الإسرائيليين الذين يمكنون بشكل صارخ جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ويحاولون تبرير المذابح التي ترتكب بدم بارد ضد الفلسطينيين الأبرياء في غزة والضفة الغربية، وينتهكون كل مبادئ القانون الدولي، يحاولون الآن عبثا تحويل انتباه العالم بعيدا عن عدوانهم على غزة والضفة الغربية، من خلال نشر معلومات مضللة حول حقيقة التهديدات للأمن الإقليمي، وحول الأردن.



وأضاف الصفدي في منشور على منصة (إكس): "ولكن لا أحد ينخدع، فالتهديد الأكبر للأمن الإقليمي يتمثل في احتلال إسرائيل لفلسطين، وسياساتها العنصرية، وإجراءاتها غير القانونية، واستمرار الحرب ضد الفلسطينيين".



وتابع، أن المتطرفين الذين يحتفلون بقتل الأطفال، واستخدام التجويع كسلاح، وقصف المستشفيات والمدارس، ومهاجمة البعثات الإنسانية للأمم المتحدة، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في الحياة، ليس لديهم أي مصداقية.



وزاد، ‏أن العديد من قرارات مجلس الأمن وأحكام محكمة العدل الدولية وشهادات المنظمات الدولية أكثر مصداقية من ادعاءات مسؤول إسرائيلي يروج للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.



وقال "‏إننا ندعم التحرك لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين المتطرفين، ونحث الاتحاد الأوروبي وجميع أعضاء المجتمع الدولي على التحرك فورا ومحاسبة أولئك الذين يروجون للموت والكراهية، ولابد من فرض العقوبات، ولا بد من وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ولا يجوز السماح لإسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتحدي إرادة المجتمع الدولي وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين وتهديد الأمن الإقليمي دون عقاب". -(بترا)