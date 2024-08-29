الأمن: الحبس مدة تصل لـ 3 أشهر وغرامة لمن تلاعب بلوحات مركبته



وقالت في منشور على صفحتها اليوم الخميس، إن اخفاء لوحة الارقام يعتبر مؤشراً على نية القيام بفعل جرمي أو أمني، فضلاً عن كونه مخالفة خطيرة تسبب الفوضى، لافتة إلى أن لوحة الأرقام تمثل هوية المركبة، وتعزز حماية السائق ومستخدمي الطريق.



وأشارت إلى أن التلاعب باللوحة أو أرقامها بالشطب أو محاولة التغيير يحمل دلالة على نية التلاعب أو ارتكاب فعل خطير.



وأكدت في ذات الوقت أن لدى الإدارات المرورية والجنائية المعنية القدرات الفنية على التعرف على المركبة والوصول إلى معلوماتها كافة، واتخاذ الاجراءات القانونية والأمنية بحق من يرتكب مثل هذا الفعل، بعد التحقيق والتأكد من نواياهم وأفعالهم الخارجة عن القانون، لافتة ان الدوريات المنتشرة في الميدان شددت من رقابتها لضبط اي من هذه الممارسات.



وبحسب قانون السير المعدل فإن مخالفة التلاعب بلوحات ارقام المركبات توجب الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 250 دينار، ولا تزيد على 500 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

