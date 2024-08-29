هل يبدأ تهجير سكان نور شمس بعد انتهاء المهلة؟



وكانت قوات الاحتلال قد أبلغت الارتباط العسكري الفلسطيني بضرورة إبلاغ سكان المخيم أن الجيش الإسرائيلي الموجود على أرض المخيم سيسمح لمن يرغب من السكان بمغادرة المخيم بشكل طوعي، من خلال ممر محدد ونقطة تفتيش وضعتها على أحد مداخل المخيم.



خدعة الخروج الطوعي



وعلى الرغم من مرور وقت على انتهاء مدة الساعات الأربع التي حددها الجيش، من لحظة تبليغ الارتباط وحتى الرابعة من مساء الأربعاء، فإن أهالي المخيم لا يزالون يعيشون لحظات صعبة في منازلهم المحاصرة بشكل كامل، وسط تدمير مستمر لكل مقومات الحياة في حارات المخيم.



وعلى الرغم من نفي الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إصدار تعليمات لسكان المنطقة بالإفراغ، فإن محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة قال للجزيرة نت إنه أُبلغ بذلك من قِبل الارتباط الفلسطيني.



وأكد طقاطقة أن نية الاحتلال واضحة ومن خلال اقتحاماته المتكررة التي وصلت لأكثر من 35 اقتحاما لكل من مخيم طولكرم ونور شمس منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتتمثل بإفراغ المخيمات من سكانها، من خلال الضغط الكبير على الأهالي، وتحويل حياتهم إلى جحيم، وجعل المخيمات بيئة غير صالحة للعيش.



وأضاف أن حصارا كاملا جرى تنفيذه منذ فجر الأربعاء على مخيم نور شمس، تبعته إقامة نقطة عسكرية بمصنع للبلاط في منطقة "المسلخ" بأقصى المخيم، وأصبحت نقطة تفتيش تابعة لجيش الاحتلال، كما منعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم، ونقل المصابين الموجودين في أحد المواقع جراء قصف مسيرة.



أجرت قوات الاحتلال داخل نقطة التفتيش التي ابتكرتها تحقيقات ميدانية مع عدد كبير من المواطنين الذين اعتقلتهم من داخل بيوتهم، وقال الأهالي إن جميع من جرى اعتقالهم والتحقيق معهم والتدقيق في هواتفهم مُنعوا من العودة إلى منازلهم، وأجبرهم جنود الاحتلال على مغادرة المخيم باتجاه مركز مدينة طولكرم.



وذكر طقاطقة أن أحد الشبان قال له إنه جرى التحقيق مع 70 رجلا داخل نقطة التفتيش، ومُنعوا جميعا وبشكل قطعي من العودة إلى المخيم، ويقول "هم ادعوا السماح للناس بالخروج بشكل طوعي، لكن ما يحدث فعليا أنهم يرهبون الأهالي بعد اقتحام بيوتهم ويدمرون ممتلكاتهم، ويعتقلون الشباب ويلقون بهم بعد تحقيق ميداني قاسٍ إلى خارج المخيم".



ويُظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تمركز جيش الاحتلال في مبنى بساحة واسعة غرب مخيم نور شمس، تنقل إليه الآليات العسكرية الإسرائيلية مجموعات من المواطنين، كما انتشر مقطع لأحد الشبان بعد خروجه من تحقيق ميداني من المبنى ذاته، حيث أكد أنه تعرض لتحقيق قاسٍ تخلله ضرب وتنكيل.



وبحسب محافظ طولكرم، فإن الاحتلال يتعامل مع المخيمات على أنها الشاهد الوحيد على جريمة النكبة، وأنها تمثل التهديد الحقيقي لوجوده في فلسطين، ويقول "كل ما يجري مرتب من قِبل إسرائيل لتحويل الضفة لما آلت إليه غزة، من ضرب المنظومة الصحية في مراكز المدن، وقطع الطرق الواصلة إلى المشافي، وتدمير مقومات الحياة في المخيمات، وقطع المياه والكهرباء".



يرفضون ترك بيوتهم



كانت محافظة جنين قد رفعت التهديد الإسرائيلي بإعطاء مهلة للخروج من مخيم نور شمس إلى رئاسة الوزراء الفلسطينية ووزارة الخارجية، التي طالبت بدورها المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان على المخيمات والمدن الفلسطينية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.



وبعد حصار دام أكثر من 12 ساعة داخل مخيم نور شمس، كان المسعف توفيق قنوح يحاول التنسيق لنقل عدد من الحالات المرضية التي تواصلت معه من داخل المخيم لإيصالها لمستشفى ثابت الحكومي، ويقول إن "هذا الاقتحام يختلف عن غيره من حيث التشديد الكبير على الطواقم الطبية والمستشفيات وعرقلة طواقم الإسعاف، الذي ازداد بشكل ملحوظ هذه المرة".



وأضاف في حديثه للجزيرة نت "كشاب أعيش في المخيم، وبحكم عملي القريب من الناس، أقول إن أهالي المخيم لم يتعاملوا مع الخبر الإسرائيلي بإعطاء مهلة لترك المخيم، لأن ما يجري يكشف مخطط الاحتلال لتهجيرنا، لكن المخيم يضم 14 ألفا و500 نسمة، إلى أين سنذهب؟".



ويتعامل أهالي المخيم مع العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "مخيمات الصيف" كالاقتحامات السابقة للمخيم، وعلى الرغم من تخوف الناس من نية إسرائيل الواضحة لتهجيرهم، فإن الأخبار الواردة من داخل المخيم تنبئ بصمودهم وعدم استجابتهم لدعوات الخروج.



"حتى وإن أقاموا لنا ممرا آمنا كما حدث في غزة، لن نخرج من بيوتنا، لأن خروجنا يعني عدم العودة إليها مرة أخرى، لا يمكن أن نترك منازلنا وممتلكاتنا ونرحل، وبدون أي أفق، هو رحيل إلى المجهول تجهزه إسرائيل لنا" يقول قنوح.



ضغوط وتخويف للتهجير



قال عضو مجلس الخدمات الشعبية في المخيم سليمان الزهيري إن ما وصل إلى الارتباط الفلسطيني من قبل جيش الاحتلال يقول للناس بشكل غير مباشر "غادروا بيوتكم في المخيم دون إجبار"، لكن ما يحدث داخل المنازل من مداهمة وتخويف وتدمير للممتلكات واعتقال، هو ضغط من جانب وفتح طاقة للخروج من جانب آخر.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن فكرة إجبار من تم اعتقالهم على عدم العودة للمخيم تعني تهجيرهم، خاصة في حال استمرت العملية العسكرية لعدة أيام، كما ينوي جيش الاحتلال.



ويقول إن "الجيش فتح ممرا للخروج لمن يرغب، وأبلغ عبر المصادر الأمنية بضرورة خروج من يوافق من الناس عبر هذا الممر، إن هذا أشبه بتحضير الناس للرحيل، وهو استنساخ لما حصل في غزة من تهجير الناس من مكان إلى مكان، عبر نقاط تفتيش وممرات مخصصة".-(الجزيرة)