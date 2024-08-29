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مستوطنون متطرفون يستولون على مساحات واسعة من الأراضي بالأغوار الشمالية المحتلة

8/29/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، على أراض واسعة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية المحتلة.


وقال رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة في بيان، إن المستوطنين سيجوا صباح اليوم أراض زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو، في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة، وذلك لأغراض استيطانية توسعية.


وتشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات مستمرة للمستوطنين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. (بترا)

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