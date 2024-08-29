مستوطنون متطرفون يستولون على مساحات واسعة من الأراضي بالأغوار الشمالية المحتلة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استولى مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الخميس، على أراض واسعة في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية المحتلة.
وقال رئيس المجلس القروي في المالح مهدي دراغمة في بيان، إن المستوطنين سيجوا صباح اليوم أراض زراعية تقدر مساحتها بمئات الدونمات، منها ما يقارب 150 دونما من أراضي طابو، في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، على مقربة من خيام المواطنين في المنطقة، وذلك لأغراض استيطانية توسعية.
وتشهد المنطقة منذ أشهر اعتداءات مستمرة للمستوطنين المتطرفين بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي. (بترا)
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