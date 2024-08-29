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والد القائد أبو شجاع ينعى نجله: استشهاده لن يوقف المقاومة (فيديو)

8/29/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نعى الفلسطيني سامر جابر ابنه القائد المقاوم "أبو شجاع" بكلمات مؤثرة عقب إعلان الاحتلال عن اغتيال نجله بعد اشتباك مسلح دام لأكثر من 8 ساعات ، حيث خاض أبو شجاع ورفاقه الأربعة اشتباكاً عنيفاً مسلحاً انتهى بارتقائهم شهداء على ثرى فلسطين الطاهر .
وقال والد الشهيد في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [۱] . أيها الشهيد يا من قدّمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله ودفاعًا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبًا قاتلاً أوجع قلوبنا جميعًا .

وتابع: رحمك الله رحمةً واسعة. لا نقول سوى ما يُرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله الجنة ملقانا جميعًا. جَعَلك الله في أعلى مراتب الجنان، وأعاننا على فراقك وبعدك . الله يرضى عليك يابا ويصبرني عفراقك ابو شجاع).

لاحقا، قال والد الشهيد في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال حاولت في السابق اغتيال أبو شجاع مرات عدة.

وأضاف: "استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال"، مبينا أن نجله قضى من حياته 5 سنوات في معتقلات الاحتلال وفور خروجه أسس كتيبة طولكرم.

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