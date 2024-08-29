والد القائد أبو شجاع ينعى نجله: استشهاده لن يوقف المقاومة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعى الفلسطيني سامر جابر ابنه القائد المقاوم "أبو شجاع" بكلمات مؤثرة عقب إعلان الاحتلال عن اغتيال نجله بعد اشتباك مسلح دام لأكثر من 8 ساعات ، حيث خاض أبو شجاع ورفاقه الأربعة اشتباكاً عنيفاً مسلحاً انتهى بارتقائهم شهداء على ثرى فلسطين الطاهر .
وقال والد الشهيد في منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك : وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [۱] . أيها الشهيد يا من قدّمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله ودفاعًا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبًا قاتلاً أوجع قلوبنا جميعًا .
وتابع: رحمك الله رحمةً واسعة. لا نقول سوى ما يُرضي الله إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن شاء الله الجنة ملقانا جميعًا. جَعَلك الله في أعلى مراتب الجنان، وأعاننا على فراقك وبعدك . الله يرضى عليك يابا ويصبرني عفراقك ابو شجاع).
لاحقا، قال والد الشهيد في تصريحات صحفية، إن قوات الاحتلال حاولت في السابق اغتيال أبو شجاع مرات عدة.
وأضاف: "استشهاد ابني لن يوقف مقاومة الاحتلال"، مبينا أن نجله قضى من حياته 5 سنوات في معتقلات الاحتلال وفور خروجه أسس كتيبة طولكرم.
MENAFN29082024000072011014ID1108616781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.