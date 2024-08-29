السعودية.. إعفاءات وتعيينات في الجيش ومفاصل الدولة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات في الجيش ومفاصل الدولة.
وجاء في نصوص الأوامر الملكية الصادرة عم الملك سلمان بن عبد العزيز:
أولا: تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر.
ثانيا: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثا: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعا: يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات المشتركة.
خامسا: يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البرية.
سادسا: يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البحرية.
سابعا: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
كما نصت أوامر العاهل السعودي على:
أولا: يعين مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وجاء في أمر ملكي:
أولا: يعفى معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وأضاف أمر ملكي آخر:
أولا: يعين معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب مستشارا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
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