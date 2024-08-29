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السعودية.. إعفاءات وتعيينات في الجيش ومفاصل الدولة

8/29/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات في الجيش ومفاصل الدولة.
وجاء في نصوص الأوامر الملكية الصادرة عم الملك سلمان بن عبد العزيز:
أولا: تنهى خدمة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد ابتداء من تاريخ هذا الأمر.
ثانيا: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبد الله بن صالح الغفيلي رئيس أركان القوات البحرية من منصبه، ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة برتبة فريق ركن.
ثالثا: يُعفى الفريق الركن فهد بن عبد الله بن محمد المطير رئيس أركان القوات البرية من منصبه، ويعين مستشارا بمكتب وزير الدفاع برتبة فريق ركن.
رابعا: يرقى اللواء الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائدا للقوات المشتركة.
خامسا: يرقى اللواء الركن فهد بن سعود بن ظويهر الجهني إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البرية.
سادسا: يرقى اللواء البحري الركن محمد بن عبد الرحمن بن حامد الغريبي إلى رتبة فريق ركن، ويعين رئيسا لأركان القوات البحرية.
سابعا: على سمو وزير الدفاع تنفيذ أمرنا هذا.
كما نصت أوامر العاهل السعودي على:

أولا: يعين مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وجاء في أمر ملكي:

أولا: يعفى معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء من منصبه.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
وأضاف أمر ملكي آخر:

أولا: يعين معالي الدكتور سمير بن عبد العزيز بن محمد الطبيب مستشارا في وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة.
ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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