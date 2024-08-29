الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي دفع تعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين
ومخيمها، في وقت تواصل فيه حصار المدينة وإغلاق جميع مداخلها، حيث تتواجد
في 15 منطقة في المدينة والمخيم.
وقال بيان عن محافظة جنين، إن جرافات
الاحتلال تواصل تدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي من المدينة
الذي شهد دمارا كبيرا على مدار يومين من بدء العدوان على المدينة.
وارتفعت حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 بعد استشهاد الشاب محمد عرابي (32
عاما) اليوم الخميس في المنطقة الشرقية، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر
إصابتين بالرصاص الحي، مما رفع عدد الإصابات إلى 3 إحداها خطيرة.
وتعاني
مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه، بسبب تدمير خطوط المياه
الرئيسية بمحاذاة مستشفى جنين الحكومي، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن
عدة حارات في المخيم بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار على مولدات الكهرباء
الرئيسية.
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