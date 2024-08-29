الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها



وقال بيان عن محافظة جنين، إن جرافات الاحتلال تواصل تدمير الشوارع والبنية التحتية في الحي الشرقي من المدينة الذي شهد دمارا كبيرا على مدار يومين من بدء العدوان على المدينة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 بعد استشهاد الشاب محمد عرابي (32 عاما) اليوم الخميس في المنطقة الشرقية، فيما نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابتين بالرصاص الحي، مما رفع عدد الإصابات إلى 3 إحداها خطيرة.



وتعاني مناطق واسعة من جنين والمخيم من انقطاع المياه، بسبب تدمير خطوط المياه الرئيسية بمحاذاة مستشفى جنين الحكومي، إضافة لانقطاع التيار الكهربائي عن عدة حارات في المخيم بعد إطلاق قناصة الاحتلال النار على مولدات الكهرباء الرئيسية.