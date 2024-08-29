Thursday, 29 August 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعيد اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها ويفرض الحصار على مستشفياتها

8/29/2024 3:02:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها، تزامنا مع عدوانها المتواصل على مخيم نور شمس لليوم الثاني على التوالي.


ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة لمخيم طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل من يتحرك، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.


وتمركزت قوات الاحتلال في حارتي البلاونة والحدايدة، فيما نشرت دورياتها وقناصتها في شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في منطقة البلاونة.


كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع مدينة طولكرم وتحديدا شارع السكة وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والحي الغربي، ودوار شويكة في الحي الشمالي، وأعادت فرض الحصار على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، ومنعت الدخول اليهما والخروج منهما.


في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حصارها على مخيم نور شمس، وسط استدعاء المزيد من الآليات وجنود الاحتلال اليه، ومواصلة أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم. - وفا

MENAFN29082024000072011014ID1108616778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث