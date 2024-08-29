الاحتلال يعيد اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها ويفرض الحصار على مستشفياتها



ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من آلياتها وجرافاتها الثقيلة لمخيم طولكرم، وفرضت طوقا مشددا عليه، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي تجاه كل من يتحرك، مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.



وتمركزت قوات الاحتلال في حارتي البلاونة والحدايدة، فيما نشرت دورياتها وقناصتها في شارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في منطقة البلاونة.



كما انتشرت آليات الاحتلال في شوارع مدينة طولكرم وتحديدا شارع السكة وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، والحي الغربي، ودوار شويكة في الحي الشمالي، وأعادت فرض الحصار على مستشفيي الشهيد ثابت ثابت الحكومي والإسراء التخصصي، ومنعت الدخول اليهما والخروج منهما.



في غضون ذلك، واصلت قوات الاحتلال حصارها على مخيم نور شمس، وسط استدعاء المزيد من الآليات وجنود الاحتلال اليه، ومواصلة أعمال تخريب وتدمير لممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم. - وفا