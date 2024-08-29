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الاحتفال بذكرى 7 أكتوبر

8/29/2024 3:02:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
29/8/2024

في كل صباح في الساعة الثامنة كان يركض طابور الصباح في ساحة المدرسة الأساسية التي تعلمت فيها. أحد الطلاب، وأحيانا كنت أنا، كان يقرأ في مكبر الصوت سفرا من التوارة: "اليوم هو يوم السبت الخامس، الذي كان اللاويون يقولون فيه في الهيكل...".
هكذا كان يبدأ يومنا خلال ثماني سنوات، مراسم دينية وطنية في المدرسة العلمانية في تل أبيب. حصة "استقبال السبت" كانت الحصة الأخيرة في كل يوم جمعة، الذي كنا نرتدي فيه اللون الأزرق والأبيض، ألوان القومية كانت هي ألوان ملابس الاحتفال. في الصف الثاني كان احتفال بمناسبة تسلم كتاب التوراة الأول من المدير.
في 15 شباط كان الاحتفال بغرس الأشجار. وفي عيد الأسابيع كان الاحتفال بالبواكير. في ذكرى الجيش الإسرائيلي كانت ميلي رونشتاين تغني عن دودو الذي كانت له غرة مجعدة. مراسم الاحتفال بيوم الكارثة أتذكرها بشكل أقل. في احتفالات الذكرى ارتدينا الأزرق والأبيض ووقفنا بصمت.
سنوات الطفولة كانت مليئة بالمراسم. جميعها وطنية أو دينية – وطنية. نحن اعتقدنا أن هذا أمر عادي. لم نعرف واقعا آخر. هذا كان زمن بلورة الشعب. لذلك تم الإعداد لهذه المراسم. الكثير منها مصطنع وحتى مضحك بنظرة الى الوراء. هل نحن تبلورنا أم لا. العدد الكبير من الاحتفالات لم يترك إسرائيل منذ ذلك الحين. يوجد فيها عدد كبير من الاحتفالات مثلما يوجد فيها الكثير من النصب التذكارية. أكثر من أي دولة أخرى. ربما لا يوجد كل يوم عيد، لكن يوجد احتفال كل يوم. الجيش هو الرائد بالطبع: أداء القسم عند بداية الخدمة في حائط المبكى أو في متسادا، إنهاء الدورة، ماراثون القبعات. الآن هذه الاحتفالات تجري بحضور الآباء.
إذا كان ما يزال من الممكن فهم طقوس الحياة في دولة فتية ومترددة، على شفا جيل البطولة، فإن هذا أمر مثير للشفقة وسخيف. الذروة سجلت في هذه الفترة. يوم ذكرى لحرب لم تنته بعد، لا يوجد لنا حتى الآن. مجتمع مصاب بالندب وينزف: من مع احتفال ميري ريغف ومن مع احتفال روتم سيلع.
المذيعة السابقة للجيش الإسرائيلي مقابل المذيع السابق لمكيفات "تورنيدو". هل شلومو آرتسي سيشارك في الاحتفال البديل وماذا سيغني افيف غيفن؟ هل عيدن بن زكين في "حكومتي"؟، اوفكيم أو تل أبيب؟ مع أو بدون جمهور؟ كيف سيكون الاحتفال ومن الذي سيديره؟ كم عائلة من عائلات المخطوفين ستظهر في "حكومتي" ومن العائلات التي ستقاطع ذلك؟ الاشكناز مع سيلع والشرقيون مع ريغف. بعد قليل ستندلع الحرب الأهلية.
منذ فترة طويلة لم يكن عندنا نقاش عام مليء بمثل هذه المشاعر. كل هذا النقاش يركز على احتفال لم يتم إجراؤه بعد وعلى حرب لم تنته بعد. العواصف في إسرائيل هي دائما تثور على أمور تافهة وفارغة. كل ذلك من أجل الهرب من الانشغال بالأمور المصيرية حقا، التي لا أحد يريد مواجهتها.
لماذا أصلا مهم إجراء احتفال ذكرى لـ 7 أكتوبر. هل هناك أي أحد لا يتذكر ذلك؟ هل هناك أي أحد تعلم أي درس؟ العائلات في الحداد والاحتفال في ذروته، الإسرائيليون ينشغلون بحياتهم، واليأس يسيطر على الجميع. ماذا يفعلون؟ يوجهون كل شيء للحرب على الاحتفال. لولا ذلك لكان الأمر محزنا جدا، هذا كان مسليا وساخرا، حانوخ ليفيني. منذ 7 أكتوبر إسرائيل تتمرغ بلا توقف في 7 اكتوبر. لم يولد بعد برنامج واقعي لا يتمرغ في هذا اليوم، اليوم الأطول في تاريخ اسرائيل، اليوم الذي لا ينتهي. ايضا ذلك تم إعداده كي يبعد، يتنكر ويهرب أساسا. نتمرغ في الماضي ولا نضطر الى التفكير في كيفية الخروج منه؛ نقوم بلعب دور الضحية ولا نضطر الى مواجهة ضحايا جرائمنا الفظيعة.
7 اكتوبر لا يحتاج أي احتفال. هو يعيش ويتنفس. ميت ومخطوف وحاضر بلا توقف. عندما يكون الاحتفال هو الاساس والحدث الذي يقرر الوعي، فإنه من الواضح أن أحدا هنا يهرب من البشرى. أحد لا يريد النظر مباشرة الى الواقع، وفي المقابل يفضل توجيه النظر إلى الاحتفال. ليكن احتفالا واحدا، اثنين أو عشرة – هل هذا هو المهم الآن؟.

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