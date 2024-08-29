الاحتفال بذكرى 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
29/8/2024
في كل صباح في الساعة الثامنة كان يركض طابور الصباح في ساحة المدرسة
الأساسية التي تعلمت فيها. أحد الطلاب، وأحيانا كنت أنا، كان يقرأ في مكبر الصوت سفرا من التوارة: "اليوم هو يوم السبت الخامس، الذي كان اللاويون يقولون فيه في الهيكل...".
هكذا كان يبدأ يومنا خلال ثماني سنوات، مراسم دينية وطنية في المدرسة العلمانية في تل أبيب. حصة "استقبال السبت" كانت الحصة الأخيرة في كل يوم جمعة، الذي كنا نرتدي فيه اللون الأزرق والأبيض، ألوان القومية كانت هي ألوان ملابس الاحتفال. في الصف الثاني كان احتفال بمناسبة تسلم كتاب التوراة الأول من المدير.
في 15 شباط كان الاحتفال بغرس الأشجار. وفي عيد الأسابيع كان الاحتفال بالبواكير. في ذكرى الجيش الإسرائيلي كانت ميلي رونشتاين تغني عن دودو الذي كانت له غرة مجعدة. مراسم الاحتفال بيوم الكارثة أتذكرها بشكل أقل. في احتفالات الذكرى ارتدينا الأزرق والأبيض ووقفنا بصمت.
سنوات الطفولة كانت مليئة بالمراسم. جميعها وطنية أو دينية – وطنية. نحن اعتقدنا أن هذا أمر عادي. لم نعرف واقعا آخر. هذا كان زمن بلورة الشعب. لذلك تم الإعداد لهذه المراسم. الكثير منها مصطنع وحتى مضحك بنظرة الى الوراء. هل نحن تبلورنا أم لا. العدد الكبير من الاحتفالات لم يترك إسرائيل منذ ذلك الحين. يوجد فيها عدد كبير من الاحتفالات مثلما يوجد فيها الكثير من النصب التذكارية. أكثر من أي دولة أخرى. ربما لا يوجد كل يوم عيد، لكن يوجد احتفال كل يوم. الجيش هو الرائد بالطبع: أداء القسم عند بداية الخدمة في حائط المبكى أو في متسادا، إنهاء الدورة، ماراثون القبعات. الآن هذه الاحتفالات تجري بحضور الآباء.
إذا كان ما يزال من الممكن فهم طقوس الحياة في دولة فتية ومترددة، على شفا جيل البطولة، فإن هذا أمر مثير للشفقة وسخيف. الذروة سجلت في هذه الفترة. يوم ذكرى لحرب لم تنته بعد، لا يوجد لنا حتى الآن. مجتمع مصاب بالندب وينزف: من مع احتفال ميري ريغف ومن مع احتفال روتم سيلع.
المذيعة السابقة للجيش الإسرائيلي مقابل المذيع السابق لمكيفات "تورنيدو". هل شلومو آرتسي سيشارك في الاحتفال البديل وماذا سيغني افيف غيفن؟ هل عيدن بن زكين في "حكومتي"؟، اوفكيم أو تل أبيب؟ مع أو بدون جمهور؟ كيف سيكون الاحتفال ومن الذي سيديره؟ كم عائلة من عائلات المخطوفين ستظهر في "حكومتي" ومن العائلات التي ستقاطع ذلك؟ الاشكناز مع سيلع والشرقيون مع ريغف. بعد قليل ستندلع الحرب الأهلية.
منذ فترة طويلة لم يكن عندنا نقاش عام مليء بمثل هذه المشاعر. كل هذا النقاش يركز على احتفال لم يتم إجراؤه بعد وعلى حرب لم تنته بعد. العواصف في إسرائيل هي دائما تثور على أمور تافهة وفارغة. كل ذلك من أجل الهرب من الانشغال بالأمور المصيرية حقا، التي لا أحد يريد مواجهتها.
لماذا أصلا مهم إجراء احتفال ذكرى لـ 7 أكتوبر. هل هناك أي أحد لا يتذكر ذلك؟ هل هناك أي أحد تعلم أي درس؟ العائلات في الحداد والاحتفال في ذروته، الإسرائيليون ينشغلون بحياتهم، واليأس يسيطر على الجميع. ماذا يفعلون؟ يوجهون كل شيء للحرب على الاحتفال. لولا ذلك لكان الأمر محزنا جدا، هذا كان مسليا وساخرا، حانوخ ليفيني. منذ 7 أكتوبر إسرائيل تتمرغ بلا توقف في 7 اكتوبر. لم يولد بعد برنامج واقعي لا يتمرغ في هذا اليوم، اليوم الأطول في تاريخ اسرائيل، اليوم الذي لا ينتهي. ايضا ذلك تم إعداده كي يبعد، يتنكر ويهرب أساسا. نتمرغ في الماضي ولا نضطر الى التفكير في كيفية الخروج منه؛ نقوم بلعب دور الضحية ولا نضطر الى مواجهة ضحايا جرائمنا الفظيعة.
7 اكتوبر لا يحتاج أي احتفال. هو يعيش ويتنفس. ميت ومخطوف وحاضر بلا توقف. عندما يكون الاحتفال هو الاساس والحدث الذي يقرر الوعي، فإنه من الواضح أن أحدا هنا يهرب من البشرى. أحد لا يريد النظر مباشرة الى الواقع، وفي المقابل يفضل توجيه النظر إلى الاحتفال. ليكن احتفالا واحدا، اثنين أو عشرة – هل هذا هو المهم الآن؟.
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