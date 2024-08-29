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المعاناة نعمة حينما يطوعها الفرد لتصبح عنوانا للنجاح

8/29/2024 3:02:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية عمان- لطالما ما نظرت عرين (29 عاما) للمعاناة التي تمر بها في حياتها كنعمة، وفرصة للتعلم والتطور، ولا تنكر أنها في اللحظات الأولى تشعر بثقلها وصعوبتها، لكن مع ذلك تحاول أن ترى الجانب الإيجابي منها بحسب وصفها.
توضح عرين أنها في كل مرة تمر بأزمة ما "معاناة" في حياتها تتعرف على ذاتها وقوتها التي في داخلها، إذ تؤمن أنها بالرغم من صعوبة الأمر، إلا أنها تستطيع تجاوزها.
وتشير إلى أنها تعتبر هذه المعاناة التي تعيشها تجربة جديدة ستضيف لها، وإن شعرت خلالها، بألم وحزن كبيرين، ولكن تتحدى نفسها لتخرج بصفة جديدة وتقول "كلما زادت المشكلة والصعوبة زادت متعة الانتصار".
ومن جهة آخرى يعترف أسامة (33 عاما) بأنه في كل مرة يواجه مشكلة أو أزمة ما يصاب بالقلق والخوف وكأنها النهاية لحياته بحد وصفه، مبينا أنه لم يكن يعلم كيف يتصرف أو ماذا يفعل ليخرج منها.
ويشير أسامة إلى أنه استمر على هذا الحال لسنوات بعد مروره بمعاناة أثرت على حياته وجعلته يبقى في مكانه إذ شعر أن الفشل سيطر على حياته، وأن فكرة الخروج من ما يمر به أمر صعب.
ويضيف أنه لم يعلم كيف يخرج من دوامة الفشل التي أسقطته بها إحدى الأزمات، إذ أصبح الخوف والقلق رفيقين لأيامه، ليقرر صديقه مساعدته بمد يد العون له من خلال الحديث معه ونصحه بالتوجه لمختص نفسي يرشده كيف يتعامل مع أزماته.
ويؤكد أسامة أنه استطاع أن يخرج من هذه الدوامة بمساعدة مختص أرشده لمعرفة ذاته وقوته، إذ وجه نظره لأمور لم يكن يراها، واليوم استطاع أن يفهم معنى المعاناة وأن يتجاوز الخوف منها بمهارات فكرية وسلوكية علمته كيف يطور من ذاته.
يمر الإنسان في حياته بمحطات يشعر بها بمعاناة تعيق مجراها، في الوقت الذي يغفل به أن هنالك جانبين لها فالبعض ينظر لها كنقمة وأنها خط النهاية، بينما هنالك من يعتبرها نعمة وبداية الطريق للنجاح والتعلم.
فالمعاناة نعمة وحافز للنجاح، وقد تكن السبب الذي يحرك في الفرد إرادة النصر، على الرغم من أنها تبدو صعبة وقاسية في لحظتها إلا أنها تحمل في طياتها دروسا عميقة وفرصة للنمو والتطور.
كما تجعل الفرد أقوى وأكثر تحملا ويتعلم الصبر والإصرار وبفضل المعاناة يكتشف قدرته على التحمل ويتعلم تقدير النعم الصغيرة في حياته.
وهذا ما يوضحه الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، بأن المعاناة تعني المانع أو المعيق والأزمة، أي أن الإنسان في حياته يمر بمعيقات وأزمات أو صدمات وجميعها تعتبر نوعا من المعاناة، فالإنسان يمر بصعوبات في حياته للوصول لأهدافه وللنجاح بشكل عام. ويوضح أن الإنسان الذي يملك الصلابة النفسية يعلم تماما أن حياته جميعها معاناة، ولا يوجد إنسان يستطيع العيش دون معاناة، فهكذا الحياة بطبيعتها.
ويشير مطارنة إلى أن المعاناة هي التي تولد القوة والطاقة، مبينا أن الإنسان الذي يملك قدرات ومهارات عالية يستطيع أن يتكيف ويتعامل مع المعاناة على أنها جزء من حياته، ويجب أن يتجاوزها، فيعمل بتصميم وإرادة وبتفكير منطقي وعميق لإيجاد الوسائل والطرق لتجاوز المعاناة.
بينما الإنسان غير الطبيعي هو الذي لديه مشكلات نفسية ويتعامل معها على أنها أمر محبط وفشل، ويبدأ العيش داخلها فتسيطر عليه، ويصبح في حالة من الشلل في العطاء والتقدم والنجاح، كما يصبح لديه اضطراب أو مشكلة نفسية، بحسب مطارنة.
ووفقا لذلك يؤكد مطارنة أن الصحة النفسية مهمة في تجاوز المعاناة، لأن الإنسان الذي يملك الصحة النفسية يستطيع أن يتكيف مع الأزمة ويستطيع أن يخفف ويقلل من أهمية وقيمة الأزمة، ويعتبرها تجربة في الحياة لأخذ دروس جديدة وتحقيق النجاح.
ويشير إلى أن الإنسان إذ امتلك القوة وقدرات إنسانية كافية يستطيع السيطرة على كل المعيقات في الحياة ويستطيع أن يحقق نجاحه، لأن الذي يملك القدرات والدافعية والهدف والحافز والتصميم والإرادة دائما ينجح ويصل للنجاح، وهدف الإنسان في الحياة النجاح، والنجاح هو السعادة.
ومن جهة أخرى يبين مطارنة أن الإنسان الذي لا يملك هذه المهارات والقدرات وما يأهله ليعيش الحياة بسلام وأمان هو الإنسان الذي لا يملك الصحة النفسية، أي الإنسان الذي مر بتراكمات طفولية في حياته قللت من قدراته وتجاربه سواء بأساليب مختلفة في التربية أو التنشئة أو البيئة الاجتماعية أو الأسرية أو مواقف في الحياة ولم يستطع أن يتعامل معها. ويشدد مطارنة، أن الصحة النفسية مهمة جدا في نجاح الإنسان والوعي الذاتي، ومهمة كذلك في تجاوز المشكلات، وبالتالي من هنا تظهر أهمية الصحة النفسية في بناء النجاحات وبناء تكيف اجتماعي وصلابة نفسية وكاريزما شخصية يستطيع معها الإنسان أن يكون قائدا وناجحا في حياته.
بدورها تبين اللايف كوتش والباحثة الأكاديمية فيروز مصطفى، أنها تؤمن بأن الأشخاص الناجحين اللامعين في الحياة هم أشخاص مروا في تجارب عديدة فيها معاناة أوصلتهم لهذا النجاح، موضحة أن الأقوياء والمؤثرين هم أشخاص مروا بمعاناة في حياتهم، ولذلك نجد الكثير من الأشخاص غيروا وألهموا الآخرين من خلال معاناتهم.
وتشير مصطفى إلى أن الشخص الناجح هو من يدرك بكل بساطة أن الفشل والمعاناة هما الباب الخلفي للنجاح، مبينة أن المعاناة والألم والمسؤولية جميعها تصنع الأشخاص الناجحين، وهم من يصنعون فرقا في هذه الحياة.
وتؤكد أن الإصرار والاستمرارية يعدان عنوانا للنجاح، مبينة أن الإنسان يحتاج إلى المرونة النفسية ليصل له، وهذا جزء من المهارات التي يجب أن تكون جزءا منه.
ويجب على الفرد أن يدرب نفسه على هذا المهارات، وعلى فكرة اليقين والإيمان، وأنه في هذه الحياة لكي يتطور، وفق مصطفى، ففي النهاية هي محاولة لتغير الأفكار السلبية والقناعات المدمرة.
وتضيف، أن الأمور التي تغير الفرد هي القبول والتوكل والإدراك الذي يأتي عن طريق الحكمة والمراقبة والتدبر من قصص الآخرين، مؤكدة أن أهم مهارة يجب أن يكتسبها الفرد هي مهارة المرونة النفسية والتي بها يحاول أن يجد في كل أمر سلبي ميزة أو ربحا أو مكسبا.
وتختتم مصطفى حديثها بأن الإنسان الناجح هو الذي يجمع الحجارة التي رمي بها ويبني بها قلعة، ويستطيع أن يتجاوز التحدي لينتقل لنجاح أكبر ويتطور، وعلى المدى البعيد يصبح إنسانا ناجحا لديه حكمة وخبرة بالحياة وقبول وتطور، بينما من يختر الفشل يبق في مكانه دون تطور وتقدم وبمسار حياة بطيء.

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