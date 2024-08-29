التعليم العالي تعمم على الجامعات بتأجيل امتحانات يوم 9 أيلول المقبل

التعليم العالي تعمم على الجامعات بتأجيل امتحانات يوم 9 أيلول المقبل
التاريخ
8/29/2024 3:02:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، تعميماً على جميع رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية والخاصة، لتأجيل عقد أي إمتحانات من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق تاريخ 9-9-2024 إلى أي موعد آخر يرونه مناسباً.
وجاء التعميم ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.
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