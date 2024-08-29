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التعليم العالي تعمم على الجامعات بتأجيل امتحانات يوم 9 أيلول المقبل

8/29/2024 3:02:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، اليوم الخميس، تعميماً على جميع رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات الجامعية الأردنية الرسمية والخاصة، لتأجيل عقد أي إمتحانات من المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق تاريخ 9-9-2024 إلى أي موعد آخر يرونه مناسباً.

وجاء التعميم ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.

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