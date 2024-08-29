التعليم العالي تعمم على الجامعات بتأجيل امتحانات يوم 9 أيلول المقبل

وجاء التعميم ليتمكن الطلبة الدارسون في جامعات خارج المحافظات التي يقطنون بها، من العودة إلى محافظاتهم للمشاركة في الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين، والمقررة يوم الثلاثاء الموافق 10-9-2024.

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